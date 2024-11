CzechTourism: Horská střediska udržela ceny skipasů na loňské úrovni a jsou připravena čelit výzvám počasí

Nedávný průzkum mezi rekreačními sportovci ukázal, že zájem o lyžování a snowboarding je stále nadstandardně vysoký. Letní sezóna na horách byla úspěšná Letní návštěvnost na našich horách byla opět o něco vyšší než v loňském roce (+ 5 %). Znovu se potvrdilo, že nárůst zájmu návštěvníků zaznamenávají hlavně ta střediska, která rozšiřují nabídku služeb a atrakcí pro letní sezónu, zejména cyklotrailů nebo bikeparků pro cyklisty.

Příprava sjezdových tratí, nové lanové dráhy i lepší komfort pro návštěvníky

Letošní investice do zimní sezóny dosáhly rekordních 1,75 mld. Kč. Z toho zhruba 950 mil. Kč tvoří posílení ubytovací kapacity na Dolní Moravě, kde ve třech nových objektech mohou návštěvníci využít celkem 171 apartmánů hotelového typu, jen 200 m od nástupu na lanovku. Jde o komfortní, moderní ubytování v horském designu s veškerým vybavením a servisem ke strávení aktivní lyžařské dovolené.

Tento výjimečný projekt bude pochopitelně využíván celoročně, čisté investice středisek přímo do letošní zimní sezóny tedy dosahují i tak významné výše cca 800 milionů Kč. Díky nim se návštěvníci českých hor mohou těšit např. na novou šestisedačkovou lanovku s „bublinou“ v Deštném, nová lanovka bude také ve Filipovicích, vzniknou nové skikrosové tratě na Dolní Moravě a v Železná Rudě, pohyblivé lyžařské pásy ve Vítkovicích a Peci pod Sněžkou apod. Zásadní část investic tradičně směřuje do vylepšení zasněžovacích systémů, nákupu sněžných roleb nebo propojení a vylepšení profilů sjezdových tratí v řadě dalších středisek.

Kvalitnější služby dostanou návštěvníci českých hor díky novým provozním budovám, investicím do zlepšení zázemí doprovodných služeb, nebo rozšíření portfolia služeb. Otevírají se další nové restaurace (Dolní Morava) i menší gastro provozy (Malá Úpa, Rokytnice n. Jizerou). Opět pokračuje digitalizace systémů, především v oblasti online prodeje skipasů, automatických pokladen či rezervace vybavení v půjčovnách, ve kterých také bylo často obnoveno zapůjčované sportovní vybavení.

Aktuální výzvy a jak jim české skiareály čelí

K nejsilnějším výzvám doby pro české hory patří zejména výkyvy počasí. Skiareály ale chtějí nabídnout zimní zážitky a lyžování v očekávaném rozsahu a maximální kvalitě. Proto investují i do technologií podporujících vyšší účinnost, nižší spotřebu energií a lepší hospodaření s vodou.

Jde zejména o výstavbu akumulačních nádrží, nákup nových sněžných děl a tyčí, které jsou stále účinnější a úspornější (jen za posledních 10 let se efektivita technického zasněžování zdvojnásobila, přitom technický sníh neobsahuje nic jiného než vodu a vzduch). Opět se rozšiřuje používání moderní technologie SNOWSAT, která pomocí satelitů (GPS) s přesností na centimetry měří výšku sněhu v konkrétním místě, takže areály dokážou kvalitněji upravovat sjezdové tratě, šetřit elektrickou energii a pohonné hmoty a zároveň šetrněji hospodařit s vodou při zasněžování.

Akumulační nádrže, které sbírají vodu ze srážek, jarního tání a oblev, násobně zlepšují účinnost technického zasněžování, a přitom chrání menší vodní toky. Na přínosech nádrží se shodnou provozovatelé skiareálů i vodohospodáři. Napomáhají k zadržování vody v přírodě i k jejímu ochlazování, zachytávají přírodní srážky k zasněžování a také slouží jako zdroje vody v případě hašení požárů v nepřístupném horském terénu.

Dosud skiareály v ČR vybudovaly cca 40 akumulačních nádrží. Jedna z nejnovějších vzniká ve SkiResortu Černá Hora–Pec, včetně zakrytí novým parkovištěm jde o investici 90 mil. Kč. Výstavbou dalších 30-50 nádrží by celkový objem v akumulaci vzrostl tak, že by tyto vysoce udržitelné zdroje pokryly až polovinu celkového množství vody využívaného pro technické zasněžování. To by umožnilo včasný start zimních sezón a mělo zásadní pozitivní vliv na fungování celých horských středisek. „V zahraničí jsou akumulační nádrže běžné, bohužel v ČR je schvalování jejich výstavby bez objektivních příčin zpomalováno či zcela zastavováno. Už řadu let hlasitě říkáme, že nefinanční podpora v podobě lepšího přístupu k posuzování a povolování investičních projektů a staveb je to, čím by český stát skiareálům a horským regionům pomohl nejvíce, ale stát jako by nás neslyšel,“ komentuje Libor Knot, ředitel AHS.

Čeští lyžaři a snowboardisté chtějí ve svém koníčku pokračovat

Výzkum* přímo mezi českými lyžaři a snowboardisty ukázal, že 82 % z nich chce rozsah těchto svých aktivit v budoucích letech zachovat nebo dokonce zvýšit (37 % se jim chce věnovat více než dosud, 45 % stejně jako dosud). Tyto dva postoje nejčastěji deklarovali lyžaři či snowboardisté z věkové skupiny 15-21 let, která má před sebou nejvíce let aktivního života: více než dosud jich chce jezdit 50 % a stejně jako dosud 40 %. Zároveň v nejstarší věkové skupině 44-55 let je vysoký podíl těch, kteří v těchto aktivitách nehodlají polevit: 58 % z nich chce jezdit na lyže či snowboard stejně jako dosud, což je napříč zkoumanými věkovými skupinami suverénně největší podíl.

Převážná většina (86 %) všech dotázaných souhlasí s tím, že se mladí lidé mají učit lyžovat/jezdit na snowboardu, nejčastěji z následujících důvodů: lyžování/snowboarding přináší dětem zdravotní a psychologické výhody (82 %), pomáhá rozvoji jejich motoriky (76 %), je celkově dobrou příležitostí k pohybu (71 %), posiluje u dětí sebedůvěru (65 %) a pomáhá vytvářet sociální kontakty (57 %).

„Pro české skiareály jsou to jasné signály, že zájem o rekreační sjezdové lyžování i snowboarding mezi Čechy je vysoký, poptávka po službách lyžařských areálů bude pokračovat, a že nám proto dává smysl čelit výzvám, které současná doba přináší, abychom umožnili milovníkům zimních sportů a pohybu na zdravém vzduchu provozovat tyto aktivity“, říká Kateřina Neumannová, prezidentka AHS.

Dvě třetiny středisek udržely ceny skipasů na loňské úrovni, některá dokonce zlevnila

Milovníky českých hor potěší, že ceny skipasů** v sezóně 2024-25 zůstávají v zásadě stejné nebo velmi podobné loňským. Stejně jako v předchozí sezóně, dvě třetiny středisek udržely loňské ceny. Zhruba čtvrtina areálů zvýšila ceny ve zcela minimální úrovni 1-3 % a poměrně dost středisek (přes 15 %) naopak oproti loňsku ceny snížilo. Stále platí, že většina českých skiareálů používá ceny minimální a maximální (buď jako plovoucí nebo rozlišené podle částí zimní sezóny), a že při online nákupu lze výrazně ušetřit (20-30 %). „Stále více českých skiareálů používá plovoucí ceny skipasů. Návštěvníkům včasný nákup z domova ušetří čas a peníze, provozovatelé navíc dokážou lépe regulovat množství lyžařů na sjezdovkách,“ říká Libor Knot.

V Alpách i letos lyžování podražilo, o 5-10 %. V ČR zaplatí lyžař za celodenní skipas v průměru 750-1000 Kč (30-40 EUR), v průměrném alpském středisku vydá 60 EUR a v prémiovém téměř 80 EUR.

Aktuální informace o českých horách zájemci naleznou tradičně na portálu holidayinfo.cz, kde se kromě množství sněhu a kilometrů upravených sjezdových tratí podívají na webkamery z horských středisek.

Novinky a průběžně aktualizované tipy na výlety a zimní pobyty jsou k dispozici také na jednom z největších turistických portálů kudyznudy.cz, který provozuje Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism.

„České hory nabízejí nejen skvělé podmínky pro zimní sporty, ale také jedinečnou atmosféru a zázemí, které ocení rodiny s dětmi i náročnější návštěvníci. Aktuální kampaně CzechTourism, ať už zaměřené na domácí trh nebo na zahraniční publikum, zdůrazňují, že naše hory jsou snadno dostupné, méně přeplněné než zahraniční střediska a ideální pro aktivní odpočinek. Hlavní myšlenkou je ukázat, že každé horské středisko v tuzemsku má co nabídnout – od moderní infrastruktury přes atraktivní lyžařské tratě až po klid a čerstvý vzduch, který tolik chybí v městském prostředí,” říká ředitel České centrály cestovního ruchu - CzechTourism František Reismüller a dodává: “Připraveny jsou i Jeseníky, které navzdory nedávným povodním opět vítají návštěvníky a dokazují, že horská střediska dokážou čelit výzvám díky dlouhodobým investicím do moderních technologií a udržitelnosti. Nejen tam, ale napříč všemi českými horami platí, že vaše návštěva má smysl – podpoříte daný region, a zároveň si odnesete zážitky, které vás nabijí energií na dlouhé týdny dopředu.”

Poznámky:

* Sběr dat byl realizován prostřednictvím internetového dotazníku (CAWI) agentury STEM/MARK ve dnech 30.5.–10.06. 2024 na vzorku N=1009 osob ve věku 15-65 let, kteří provozují/provozovali sjezdové lyžování/snowboarding.

** Zdrojem dat jsou ceny skipasů z dosavadních zveřejněných cen pro sezónu 2024/25, kde je srovnání s loňskou sezónou, N=30 skiareálů.

Asociace horských středisek ČR (AHS ČR) vznikla v roce 2013. Asociace sdružuje nejen provozovatele lanovek, ale také zástupce 20 horských měst a obcí, dodavatele horských technologií a zařízení, a další organizace působící na horách. Svojí činností se podílí na udržení základní infrastruktury horských, často pohraničních obcí. Zaměřuje se na hájení zájmů svých členů v?oblasti tvorby legislativy, pomáhá při propagaci horských regionů a?služeb v nich poskytovaných, při zkvalitnění výměny statistických údajů, informací a dat o fungování horských regionů a jejich návštěvnosti nebo při získávání zkušeností ze zahraničí. AHS ČR sdružuje horská střediska, která představují v ukazateli tržeb více než dvě třetiny českého trhu. Spolupracovat chceme se všemi, kteří mají zájem na rozvoji českých hor.

