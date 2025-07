Eliminovat bezpečnostní hrozby, které Rusku hrozí s rozšířením NATO. Právně uznat a Rusku přenechat východní část Ukrajiny. Přestat s pronásledováním a zabíjením Rusů na Ukrajině. Zhruba takto specifikoval ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov tři podmínky pro mír. Jsou akceptovatelné?

Než odpovíme na otázku „co“, je nutné se zeptat „proč“. Akceptovatelnost podmínek je dána jednak jejich racionalitou, která je nicméně spojena se subjektivní představou aktérů, jednak kapacitami, které dokážou mobilizovat pro jejich realizaci. Ruský stát bojoval o svou existenci od svého vzniku v 9. století s Polskem, Tureckem, Švédskem a v posledních 200 letech s napoleonovskou Francií a s nacistickým Německem. Rusové jsou proto na téma bezpečnosti extrémně citliví.

Po zániku SSSR ruské elity věřily v deklarované liberální hodnoty Západu, kam chtěly patřit jako rovnocenný partner. Západ ale kalkuloval s Ruskem jako dodavatelem levných surovin a demokratizaci Ruska spojoval s omezením jeho vlivu na postsovětském prostoru a s rozšiřováním NATO na východ, včetně Ukrajiny, která se stala polem boje mezi Ruskem a Západem. Západ několikrát „shodil“ dohody, které byly uzavřeny na Ukrajině – dohodu mezi opozicí a Janukovičem o předčasných volbách, která měla právně ukončit revoluci, přičemž jejím garantem byly Francie, Německo a Polsko v roce 2013, Minské dohody směřující k federalizaci Ukrajiny z roku 2014, které podle slov Merkelové a Hollanda Západ nemyslel vážně, a nakonec Istanbulské dohody, umožňující deeskalaci z roku 2022, od kterých Ukrajina odstoupila na základě doporučení Velké Británie.

Vzhledem k tomu, že jedním z prvních dekretů majdanovské Ukrajiny bylo zrušení ruštiny jako jazyka regionální komunikace a aktivní ukrajinizace rusky mluvících oblastí jihovýchodu Ukrajiny, včetně změny jejich tradičních hodnot, a útoku států NATO na Jugoslávii v roce 1996 a Irák v roce 2003 bez rezoluce Rady bezpečnosti OSN, je reakce Ruska logická. Vidění situace Západem je pochopitelně zcela jiné, a proto Ruská federace pro „akceptovatelnost“ svých požadavků realizuje rozsáhlý program přezbrojování a mobilizace, a vzhledem k tomu, že má vlastní surovinové zdroje, je zatím úspěšnější než Západ.

Na druhé straně glóbu zvažuje prezident USA Donald Trump opět větší pomoc Ukrajině s tím, že „Putin chce dál zabíjet“. Jak čtete v tomto bodě jeho politiku ode zdi ke zdi?

Trump ve volební kampani slíbil ukončení války na Ukrajině, která je pro USA nákladná a odvádí zdroje od řešení problému dominance USA v jihovýchodní Asii, kde jim konkuruje Čína. Trump byl nakonec zvolen i s podporou finanční oligarchie, která získala od majdanovské elity koncese na Ukrajině, o které by mohla v případě pokračování války přijít.

Rusko sice tyto investice slovy tiskového mluvčího ruského prezidenta Peskova garantuje, ale v případě drtivého vítězství a přesunu USA do Asie vznikají pochybnosti o dodržení slibu. Někde jsem četl, že rozdíl mezi Trumpem a Putinem je v tom, že Trump hraje poker a Putin šachy. Trump jako hráč pokeru často blafuje a ukazuje svaly, aniž by měl reálné kapacity k dosažení deklarovaných cílů, přičemž doufá, že veřejnost a protivníci to neprokouknou.

Byl jste vždy zastáncem umění možného, jakési nově definované „reálpolitiky“. Co je v tomto ohledu reálné?

Co je reálné? Existuje několik projektů, o nichž jsou jejich stoupenci přesvědčeni, že jsou dosažitelné. Ke klíčovým patří Deep State, jehož cílem je vyšachovat národní státy, velký reset, který pod praporem udržitelnosti destruuje evropskou civilizaci, a projekt udržení hegemonie Západu. Když pomineme fakt, že tyto projekty jdou proti sobě, nezápadnímu světu se nemusí líbit ani jeden z nich.

Realističtí politici proto vycházejí z koncepce rozpadu globálního světa na makrozóny, formované okolo vlivných hráčů. Jejich cílem je získat zdroje a trh pro zajištění stability v rámci jejich prostoru, a protože je hráčů mnoho, lze očekávat konflikty. Reálné jsou jak dohody klíčových hráčů, tak i jaderná válka, rozpoutaná degradující elitou Západu.

Při vašem rozhovoru na téma „Interpretace historie, nebo mazání nepotřebných faktů“ s profesorem Univerzity Karlovy v Praze Sergejem Medveděvem, jenž se specializuje na politickou historii, mezinárodní vztahy a ruská studia, stáli proti sobě lidé odlišných názorů. Proč nedošlo k většímu střetu?

Nazval bych to akademickou diskusí o metodologických základech poznání v duchu dialogů Sokrata, snažícího se ukázat rozpory v argumentech protivníků. S Medveděvem jsme se shodli na tom, že narativy nemají nic společného s vědou, a že věda začíná tam, kde se pojmy definují. Při řešení konkrétních problémů kolega nicméně sklouzával k narativům, nazval bych to postmoderní politickou poezií o mravencích, špatném Rusku a dobrém Západu.

Medveděv řekl, že Rusko je země bez paměti. Trochu mi to připadá jako titul knihy Jana Bělíčka, což je rozhovor s Tomášem Glancem, Ruská duše neexistuje. Je tomu opravdu tak?

Medveděv má pravdu v tom, že Rusko je specifické a že zde dochází k pravidelnému přehodnocování historie. V Rusku díky pravoslavné tradici jsou věci často vnímané emocionálně jako černé nebo bílé, nic mezi tím a žádná jiná barva. Kromě toho pro Rusy je typické uvažování v celcích, což může mít původ v občinové tradici, přičemž ne vždy je celek strukturován, bez čehož není možná jeho postupná transformace.

V Rusku nebyl nikdy problém přijmout nařízení, problémem je jeho realizace. Týkalo se to budování komunismu, týká se to například i prezidentských dekretů, které zůstávají na papíře. Ruská duše je zkrátka specifická a jedinečná, mimo jiné stejně jako duše indická, čínská, muslimská… Čím dříve to Západ pochopí, tím pravděpodobnější je, že se vyhneme jaderné válce. Nutnou podmínkou zde je, že se vyhneme narativům a začneme věcně a kriticky analyzovat realitu.

Nedávno jsme si společně vyslechli přednášku o tom, že zhruba do pěti let přestane Evropská unie existovat a zbyde jen „pašalík“ západní Evropy, a pak, jestliže se některé státy zmátoří, něco jako Střední Evropa. Souhlasíte s touto tezí?

Riziko destrukce Evropské unie v důsledku realizace velkého resetu (Green Dealu) a vlny islámského radikalismu nepochybně existuje. Nevím, co by byl „západní pašalík“. Někteří hovoří spíše s trochou nadsázky o chalífátu Západní Evropa. Nové členské státy EU ve střední Evropě s křesťanskou tradicí mohou proto začít hledat alternativu, ať už v podobě polsko-britské koncepce „Trojmoří“, nebo koncepce „Rakouska 2“.

Zásadní problém zde ale je, že státy střední Evropy mají odlišnou historickou zkušenost a zájmy, komplikující dohody na společném postupu, a zároveň vytvořený konglomerát států by neměl suroviny a ani dostatečně velký trh k přežití. Proto pravděpodobnější se jeví začlenění střední Evropy do makrozóny silnějších hráčů.

Mám černé myšlenky, které se dají vyjádřit textem punkové kapely Sex Pistols: „No future for you“, tedy zhruba přeloženo „Nemáš žádnou budoucnost“. Jak vy to v kontextu tohoto rozhovoru hodnotíte?

Žijme v přelomové době. Podle některých je to analogie zániku Římské říše nebo konce feudalismu. Tam také mnozí situaci vnímali jako konec světa. Je potřebné začít hledat alternativy, diskutovat o možnostech. Tomu ale brání politika neomylných narativů a neomylných politiků eskalujících konflikty místo jejich řešení. Čím dříve pochopíme, že „král je nahý“, tím lépe pro nás všechny.