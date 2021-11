CzechTourism: Moskevskou MHD zdobí velkoplošné fotografie a videa s atmosférou českých Vánoc

reklama

„Veřejnost i odborníci nyní, i přes zhoršení epidemiologické situace, netrpělivě očekávají výsledky mezivládních jednání o možnosti uznání vakcíny Sputnik jako podmínky pro cestování do Česka za turistikou,“ říká Alena Kudílková, ředitelka zahraničního zastoupení CzechTourism v Moskvě.

Kampaň v hodnotě 230 tisíc korun, kterou připravilo zahraniční zastoupení CzechTourism v Moskvě, je ode dneška instalována v interiérech vlakových souprav společnosti Aeroexpress, které jedou z centra Moskvy na mezinárodní letiště Šeremetěvo, Vnukovo a Domodědovo nebo do inovačně-technologického centra Skolkovo.

„Spolupráce se společností Aeroexpress je velice efektivní forma propagace. Pravidelné linky přepraví měsíčně více jak 1,5 milionů cestujících. Navíc Vánoce a vánoční trhy jsou pro turisty z Ruska jedním z nejoblíbenějších období, za kterým míří do České republiky. Nyní ale do Česka za turistikou cestovat nemohou, a tak jsme české Vánoce přivezli do Moskvy,“ vysvětluje Alena Kudílková a pokračuje: „V této době je velmi důležité ukázat místním turistům, že hned jak to bude možné, rádi je v České republice opět přivítáme. O jejich zájem totiž již nyní aktivně usilují země, do kterých je z Ruska možné vycestovat již nyní např. Maďarsko, Srbsko, Bulharsko nebo Itálie. Do budoucna nás tedy čeká velice těžký úkol vrátit Česko do popředí zájmu ruských cestovatelů.“

V roce 2019 přijelo do České republiky 564 tisíc ruských turistů, což je v počtu zahraničních turistů zařadilo na šesté místo. V loňském roce poklesl počet ruských turistů na polovinu (272 tisíc). I přesto ale patřili mezi zahraniční cestovatele, kteří se do Česka vrátili nejrychleji. Nejčastěji jezdí turisté z Ruska do Prahy a Karlovarského kraje. Jejich dovolená v Česku trvá průměrně více než pět dní a za den při ní utratí v průměru 3300 korun na osobu (z toho 2,2 tis. Kč před cestou a 1,1 tis. Kč během pobytu). V příjezdech do lázeňských ubytovacích zařízení se v roce 2019 ruská klientela s počtem klientů 60 793 zařadila na druhé místo, a na první s průměrnou délkou lázeňských pobytů rekordních 10,6 dne.

Aktuální interaktivní report s informacemi o zahraničních turistech naleznete ZDE.

