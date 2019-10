DPP: Krátkodobé výluky v provozu tramvají v říjnu 2019 (1. část)

Informace o změnách v MHD – krátkodobé výluky v provozu tramvají v říjnu 2019 (1. část do 10. 10. 2019)

1. V noci ze čtvrtka 3. 10. 2019 (20:45 hod.) na pátek 4. 10. 2019 (5:15 hod.) bude obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Smíchovské nádraží – Hlubočepy

Změny tras tramvajových linek

Linky č. 5, 12, 20 a 94 budou ve směru z centra zkráceny do obratiště Smíchovské nádraží.

V nepřetržitém provozu bude zavedena tramvajová linka č. 32 v trase Hlubočepy – Sídliště Barrandov.

Změny v zastávkách tramvají

Zastávka Hlubočepy na hlavní trati (v obou směrech) slouží pouze pro nástup a výstup imobilních osob na vozících do/z nízkopodlažních spojů.

Zřizuje se zastávka Hlubočepy v obratišti tramvají.

V nepřetržitém provozu bude zavedena náhradní autobusová doprava X12 v trase Smíchovské nádraží – Lihovar – Hlubočepy.

2. V sobotu 5. 10. 2019 od 8:30 hod. do 17:00 hod. bude obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Vítězné náměstí – Divoká Šárka

Změny tras tramvajových linek

Linka č. 20 bude ve směru z centra ze zastávky Hradčanská odkloněna přes zastávky Prašný most, Vozovna Střešovice a Hládkov do zastávky Malovanka, kde bude ukončena.

Linka č. 26 bude ve směru z centra ze zastávky Vítězné náměstí odkloněna do obratiště Nádraží Podbaba.

V trase Divoká Šárka – Nádraží Veleslavín – Bořislavka – Vítězné náměstí – Dejvická – Bořislavka – Nádraží Veleslavín – Divoká Šárka bude zavedena náhradní autobusová doprava X26.

3. V neděli 6. 10. 2019 od 7:00 hod. do 14:00 hod. bude obousměrně přerušen provoz tramvají v části Starostrašnické ulice, v úseku mezi křižovatkou s Vinohradskou ulicí a výjezdem z vozovny Strašnice

Změny tras tramvajových linek

Linka č. 7 bude ve směru z centra zkrácena do zastávky Vozovna Strašnice.

Linka č. 26 bude ve směru z centra ze zastávky Vozovna Strašnice (ve Vinohradské ulici) odkloněna přes zastávky Solidarita a Nové Strašnice do obratiště Černokostelecká, kde bude ukončena.

Zavedená tramvajová linka

Po dobu výluky bude zavedena tramvajová linka č. 36 v trase Vozovna Strašnice – Strašnická – Na Hroudě – Zahradní Město – Nádraží Hostivař.

Změny tramvajových zastávek

Zřizuje se zastávka Vozovna Strašnice (nástupní, směr Strašnická) ve Starostrašnické ulici za výjezdem z vozovny.

4. V noci z úterý 8. 10. 2019 (20:20 hod.) na středu 9. 10. 2019 (4:20 hod.) bude obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Kobylisy – Sídliště Ďáblice

Změny tras tramvajových linek

Linka č. 10 bude ze zastávky Kobylisy odkloněna přes zastávku Březiněveská do obratiště Vozovna Kobylisy.

Linka č. 93 bude ve směru z centra zkrácena do zastávky Kobylisy (nástupní zastávka Březiněveská).

V nočním provozu bude v trase Kobylisy – Sídliště Ďáblice zavedena náhradní autobusová doprava X93.

V denním provozu lze jako náhradní dopravu v úsecích Kobylisy – Ládví – Štěpničná a Ládví – Sídliště Ďáblice využít pravidelné autobusové linky.

Změny v zastávkách autobusů

Pro linky č. 152 a 177 se ve směru Střížkov zřizuje zastávka Kyselova ve Střelničné ulici, v zastávce určené pro náhradní dopravu.

5. Ve čtvrtek 10. 10. 2019 od 0:30 hod. do 4:45 hod. bude přerušen provoz tramvají v úseku I. P. Pavlova – Otakarova, pouze v uvedeném směru

Změny tras tramvajových linek (v uvedeném směru)

Linka č. 96 bude v úseku Karlovo náměstí – Otakarova odkloněna přes zastávky Moráň, Albertov, Svatoplukova a Divadlo Na Fidlovačce.

V trase Karlovo náměstí – Štěpánská – I. P. Pavlova – Bruselská – Otakarova se (pouze v uvedeném směru) zřizuje náhradní autobusová doprava X96.

6. V noci ze čtvrtka 10. 10. 2019 (21:25 hod.) na pátek 11. 10. 2019 (4:25 hod.) bude obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Výtoň – Sídliště Modřany

Změny tras tramvajových linek

Linka č. 2 bude ve směru z centra ze zastávky Výtoň odkloněna přes zastávky Albertov, Otakarova a Nádraží Vršovice do zastávky Bohemians, kde bude ukončena (nástupní zastávka Čechovo náměstí v Minské ulici).

Linka č. 3 bude ve směru z centra ze zastávky Výtoň odkloněna přes zastávky Albertov, Otakarova a Koh-i-noor do zastávky Kubánské náměstí, kde bude ukončena.

Linky č. 17 a 92 budou ve směru z centra ze zastávky Výtoň odkloněny přes zastávky Albertov a Svatoplukova do zastávky Otakarova, kde budou ukončeny (nástupní zastávka Náměstí Bratří Synků, v obratišti na náměstí Bratří Synků).

Změny tramvajových zastávek

Zřizují se zastávky: nástupní zastávka Náměstí Bratří Synků v obratišti na náměstí Bratří Synků a v obou směrech zastávka Výtoň ve Svobodově ulici.

V trase Levského – Sídliště Modřany – Nádraží Modřany – Nádraží Braník – Výtoň – Nádraží Braník – Nádraží Modřany – Sídliště Modřany bude po dobu výluky zavedena náhradní autobusová doprava X92.

