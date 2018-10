DPP: Praha má novou vyhlídkovou tramvaj, T3 Coupé již vyrazí do ulic

Tramvaje T3 a Praha neodmyslitelně patří k sobě. DPP ve spolupráci se studiem Anna Marešová designers vytvořil nový koncept výletní tramvaje, která navazuje na tradici legendárních vozů Tatra T3. Dává ji do nového kontextu, přitom ale respektuje její autentický vzhled. Otevřením zadní části vozu a využití původních prvků v kombinaci s moderními technologiemi vznikl „old-timer“, který ukazuje, že i MHD může poskytnout opravdový luxus. Tramvaj nabízí požitek nejen z jízdy po Praze v polootevřeném voze, ale poskytne i zážitek ze stylového interiéru. Tramvaj byla vyrobena v Opravně tramvají DPP v Praze Hostivaři. Celý projekt včetně návrhu až po kompletní výrobu vozu trval dva roky.

„V T3 Coupé jsme mohli využít unikátní know-how pražské tramvajové opravny. Tento projekt je pro mě důkazem umu našich lidí, který již i v minulosti prokázali v řadě zakázek pro velká evropská města,“ sdělil Martin Gillar, generální ředitel a předseda představenstva DPP a dodal: „Všechny naše projekty, které přímo nesouvisejí s poskytováním dopravní obsluhy, podléhají velmi přísnému posouzení z hlediska finanční návratnosti. To by u této speciální tramvaje neměl být problém.“

„Naše Opravna tramvají, navzdory současnému nedostatku pracovních sil, dokáže realizovat i takto unikátní kusovou výrobu. Bez zápalu našich zaměstnanců pro tento skvělý projekt by to rozhodně tak snadno nešlo,“ shrnul výrobu Milan Slunečko, vedoucí jednotky Správa vozidel Tramvaje.

Koncept a návrh pochází ze studia Anna Marešová designers, konkrétně od designérů Anny Marešové, Tomáše Chludila a grafického designéra Jiřího Tomana. Výkresovou dokumentaci pro realizaci přestavby zpracovala společnost VKV Praha s. r. o. pod vedením Ing. Jana Cmírala, který se pak výrazně zasloužil i o praktickou realizaci této přestavby. Anna Marešová, šéfdesignérka, dodala: „Vážím si toho, že mě Dopravní podnik oslovil s tímto námětem. Těší mě, že něco nového a svěžího vzniklo. Spolupráce na tomto unikátním projektu byla zajímavá zkušenost jak pro mě, tak myslím i pro Dopravní podnik, a jsem ráda, že jsme projekt společně dotáhli do konce. Tramvaje jsou moje srdeční záležitost, T3 je legenda a Praha si zaslouží svoje ´kupátko´. Tak doufám, že se bude líbit nejen Pražanům.“

Designéři se nejvíce inspirovali původní T3, ale pro nápady chodili i do starších typů tramvají. Součástí interiéru je i bar, který vychází z tramvaje T1, kde podobný pultík sloužil na prodej jízdenek. Další výraznou inspirací jsou střešní okna, která připomínají legendární autobus RTO.

„Vyhlídkové tramvaje mají v Praze svoji tradici, vždyť již v roce 1913 byl vyroben legendární otevřený vůz číslo 500, který je chloubou sbírky vozů v Muzeu MHD,“ uvedl Jan Šurovský, vedoucí jednotky Historická vozidla a manažer projektu T3 Coupé.

Návrháři nezapomněli ani takové detaily, jako je například znehodnocovač jízdenek, který bude v tramvaji natrvalo a cestující při každé jízdě dostanou originální T3 Coupé jízdenku. Tramvaj si zachovává poetiku 60. let a vyjadřuje tak poctu designérovi Františku Kardausovi (1908 až 1986), který je autorem mj. původní tramvaje Tatry T3. Uniformy pro T3 Coupé navrhl oděvní výtvarník Česlav Jaroš ve spolupráci s Radanem Kukalem – odborníkem na stejnokroje z DPP.

T3 Coupé na 20. ročníku Designbloku

Během letošního Designbloku bude jedinečná možnost svézt se touto novou tramvají, a to každý den od 25. do 29. října od 10:00 do 18:00 v každou celou hodinu. Projížďka bude trvat cca 35 minut. Odjezdy budou ze zvláštního nástupiště T3 Coupé z konečné Výstaviště Holešovice (smyčka ve Stromovce). Vstupenky na jízdu v T3 Coupé lze zakoupit na portálu GO OUT nebo přímo v infostánku DPP na piazetě před Průmyslovým palácem. Těšit se zájemci mohou i na speciální komentované projížďky se zajímavými hosty. Jedním z nich bude módní návrhář Česlav Jaroš, který je autorem uniforem pro řidiče a průvodčí T3 Coupé.

Po Designbloku bude vyhlídková tramvaj pro Prahu T3 Coupé sloužit pro zážitkové a komerční jízdy, které bude vypravovat vozovna Střešovice. Obsaditelnost vozidla je 31 osob. Cena za pronájem T3 Coupé na hodinu bude činit 7 700 Kč vč. DPH. Komerční provoz DPP očekává cca od poloviny letošního listopadu.

DPP upozorňuje všechny cestující T3 Coupé na přísný zákaz vyklánění se z vozu.

autor: Tisková zpráva