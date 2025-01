DPP: První nová tramvaj pro Prahu Škoda ForCity Plus 52T se poprvé projela po zkušební trati

Tramvaj má montážně dokončený exteriér, probíhá na ní dokončování interiéru, oživování a první zkoušky vozidla. V pokročilé fázi montáže jsou další dva vozy. Na dalších se svařují hrubé stavby jednotlivých článků. Celkem je v plzeňských výrobních dílnách rozpracováno osm tramvají pro Prahu. První tramvaj by do pražských ulic měla vyjet v dubnu, kdy zahájí zkušební jízdy bez cestujících v rámci procesu homologace nového typu vozidla.

V prosinci 2023 byla mezi DPP a Škoda Group podepsána rámcová smlouva na dodávku až 200 tramvají Škoda ForCity Plus 52T. Celková hodnota zakázky při jejím plném využití činí přes 16,6 miliard korun. DPP si závazně objednal 40 tramvají, které budou do Prahy dodávány postupně – prvních 20 letos, dalších 20 vozů do konce roku 2026. Po podpisu smlouvy týmy obou stran několik měsíců intenzivně pracovaly na finální podobě technického řešení zejména interiérových prvků a doladění kompletního designu tramvaje.

Ke schválení jeho finální verze došlo v květnu 2024. Tento krok otevřel cestu k finalizaci technické dokumentace a zahájení výroby. Na vývoji a výrobě nových tramvají pro Prahu spolupracuje přes 230 dodavatelů, z nichž 76 % pochází z České republiky. Tento projekt tak podporuje domácí průmysl a vytváří pracovní příležitosti v celé zemi.

„První nová tramvaj 52T už je na světě! Jedná se o významný milník, protože po téměř 20 letech se Praha dočká zcela nového typu tramvají. Supermoderní nízkopodlažní tramvaje Škoda ForCity Plus 52T nabídnou klimatizaci, tichý provoz a pokročilý antikolizní systém. Do konce roku nám dorazí prvních 20 těchto špičkových vozů, přičemž během několika let může jejich celkový počet dosáhnout až na 200,“ říká Zdeněk Hřib, 1. náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

„V Praze jsme nastartovali nebývalý tramvajový boom. Nové tratě nám v hlavním městě rostou jako hřiby po dešti, a proto je nutné zásadně rozšířit vozový park. Během následujících dvou let totiž zahájíme hned několik nových tratí, třeba do Malešic, na Strahov, do Nových Dvorů, na Žižkov anebo u Muzea, kde navážeme na již realizovanou trať na Václavském náměstí. Tramvaje jsou zkrátka symbolem moderní a ekologické dopravy, díky nimž je Praha čistším a příjemnějším městem k životu,“ dodává Hřib.

„Na příjezd nových tramvají se intenzivně připravujeme. V Praze finišuje výstavba nové vozovny Hloubětín, v těchto dnech začaly předpřejímky prvních technologických celků. Právě hloubětínská vozovna bude domovem nových tramvají. Bude zde probíhat jejich oživování po návozu z výroby, vypravování na zkušební jízdy i následně do pravidelného provozu. Pevně věřím, že všechny další kroky se bude výrobci dařit naplňovat podle harmonogramu a uzavřené smlouvy,“ doplňuje Jan Šurovský, místopředseda představenstva a technický ředitel DPP – Povrch.

„Dodávat tramvaje pro hlavní město naší země je pro nás nejen obrovskou ctí, ale také velkou odpovědností. Tento projekt přináší tisícům lidí napříč průmyslem v České republice stabilitu a pracovní příležitosti. Věříme, že nová tramvaj nebude pouze symbolem technologické vyspělosti, ale také důmyslu a nasazení všech, kteří se na jejím vývoji podíleli,“ uzavírá Petr Novotný, CEO Škoda Group.

Co čeká první tramvaje Škoda 52T v příštích měsících?

V nadcházejících týdnech budou v Plzni dokončeny první tři tramvaje pro Prahu. Po oživení a dynamických testech na zkušební trati budou převezeny do Prahy, kde v první fázi začnou zkušební jízdy bez cestujících v rámci homologace nového typu vozidla. Ty budou zahrnovat také kalibraci antikolizního systému a jeho kusové zkoušky. Ve druhé fázi budou následovat zkušební jízdy s cestujícími. Po splnění požadavků Drážního úřadu ČR a úspěšném dokončení zkušebního provozu získají tramvaje homologaci pro provoz v ČR. Mezitím bude v Plzni pokračovat sériová výroba dalších vozů, které budou do Prahy dodávány postupně dle smlouvy.

Moderní tramvaje pro moderní město

Nové tramvaje pro Prahu jsou 100% nízkopodlažní a nabízejí vyšší komfort pro cestující než dosud provozované typy vozidel. Interiér je prostornější, s širšími průchody mezi články, celovozová klimatizace využívá přírodní ekologické chladivo. Tramvaje jsou vybaveny moderním informačním systémem, který zlepšuje orientaci během jízdy. Technologická řešení jako podvozky s nápravami, elektromechanická brzda a rekuperace energie zajišťují nižší náklady na údržbu i spotřebu energie. Díky těmto vlastnostem se nové tramvaje stanou nejen ekologickým, ale i ekonomicky výhodným řešením pro městskou dopravu.

Technické parametry Škoda ForCity Plus 52T pro Prahu:

Délka vozidla přes nárazníky: 31,99 m

Šířka vozidla: 2,5 m

Celková kapacita vozidla: 243 (při obsazenosti 5 osob na m2)

Míst k stání: 173

Míst k sezení: celkem 70, z toho 44 po směru = 62 % (Standardy kvality PID požadují min. 60 %) a 26 proti směru = 38 %

Nízkopodlažní část: 100 % (všechna sedadla přístupná bez podest a schodů)

Celkový počet podvozků: 4 trakční (2 volně otočné a 2 částečně otočné)

Brzda: elektromechanická

Průměr nových kol: 640 mm

Výška nástupní hrany: 350 mm

Dveře: 5 ks dvoukřídlé o šířce 1300 mm a rovnoběžné s osou zastávek

Dveře řidiče: vnější mechanické, vnitřní posuvné

Životní cyklus vozidla: 30 let

Nejvyšší provozní rychlost: 70 km/h

Hmotnost prázdného vozidla: 48 t

Multifunkční prostor: 2 místa pro kočárek, 2 místa pro vozíčkáře

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) je v České republice největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu. Obsluhuje celkem 3 linky metra, 154 autobusových, 36 tramvajových (27 denních a 9 nočních) a 2 trolejbusové linky. K 1. lednu 2025 DPP vlastnil 1 210 autobusů, z toho 14 elektrobusů, dále 146 vlakových souprav metra, 809 tramvajových vozů a 37 trolejbusů. Podnik měl k 1. lednu 2025 v evidenčním stavu celkem 11 362 zaměstnanců, z toho 4 522 řidičů a strojvedoucích MHD. Jediným akcionářem DPP je hlavní město Praha. Více informací o DPP naleznete ZDE.

Škoda Group, výrobce komplexních řešení pro veřejnou dopravu, disponuje portfoliem moderních vozidel, která splňují veškeré evropské předpisy a normy. Po více než 165 letech existence je Škodovka, přímý nástupce strojírenských závodů založených hrabětem Valdštejnem v roce 1859, významným evropským výrobcem v oblasti dopravního strojírenstvím. Skupina vyrábí širokou škálu vozidel pro hromadnou dopravu a komponentů, včetně nízkopodlažních tramvají, příměstských vlakových jednotek, souprav metra, elektrobusů a trolejbusů a také řídicích a pohonných systémů pro dopravní systémy. Škoda Group zaměstnává 10 000 lidí v několika výrobních závodech v České republice, Finsku a Turecku. Obchodní jednotky má také v Německu, Itálii, Rakousku, Belgii, Polsku, Maďarsku a na Ukrajině. V roce 2023 dosáhla tržeb ve výši 1,382 miliardy eur a EBITDA byla 21,8 milionu eur. Škoda Group je součástí Skupiny PPF.

Skupina PPF podniká ve 25 zemích Evropy, Asie a Severní Ameriky. Investuje do telekomunikací, médií, finančních služeb, e-commerce, biotechnologií, nemovitosti a strojírenství. Skupina vlastní aktiva ve výši 44,1 miliardy eur a zaměstnává celosvětově 47 tisíc lidí (k 30. 6. 2024).

