DPP zrekonstruoval tramvajovou trať v Nuslích, dnes večer na ní obnoví provoz

V rámci této etapy zrekonstruoval téměř 1,5 kilometru tramvajové tratě, vyměnil více než 5,6 kilometrů kolejnic, postavil novou tramvajovou zastávku – Kotorská a pro zlepšení přestupu posunul zastávky Pražského povstání. Současně od soboty 5. června 2021 po 9 letech opět vypraví tramvajovou linku č. 19, která bude jezdit až ke stanici metra Pankrác po nově postavené trati. První spoj na lince vyjede z Lehovce v 5:00 a z Pankráce v 6:05. Linka č. 19 bez přestupu propojí Lehovec, Palmovku, Žižkov, Strašnice, Vršovice, tj. ty části města, které přímé spojení doposud neměly. S obnovením provozu linky č. 19 vzniká i nová tramvajová zastávka v uzlu Želivského ve směru na Žižkov.

V sobotu 27. března 2021 začal DPP druhou etapou prací, během které zrekonstruoval tramvajovou trať původně z druhé poloviny 80. let, a to v úseku od křižovatky ulic Na Veselí a Na Pankráci po křižovatku Vladimírovy a Nuselské ulice. V rámci druhé etapy DPP zrekonstruoval téměř 1,5 kilometru tramvajové tratě, vyměnil více než 5,6 kilometrů kolejnic, příslušnou část kolejového trojúhelníku v křižovatce Vladimírovy a Nuselské ulice, 300 m2 dlažby a odstranil více než 1500 velkoplošných panelů.

Současně s tím také vybudoval 3 nové tramvajové zastávky: Pražského povstání, Kotorská a Želivského. Zastávky Pražského povstání jsou nyní umístěny blíže ke vstupu do stejnojmenné stanice metra, v obou směrech na náměstí Hrdinů mezi světelnými křižovatkami ulic Na Pankráci/Děkanská vinice I a Na Pankráci/Táborská/Lomnického a slouží také pro autobusové spoje. Díky této úpravě se zlepší přestupní vazba mezi metrem a spoji povrchové dopravy. Z obou konců zastávek vedou přechody pro chodce. Další novou zastávkou společnou pro tramvaje i autobusy je Kotorská, kterou DPP vybudoval za křižovatkou ulic Na Pankráci a Na Veselí ve směru do centra. Poslední vybudovanou tramvajovou zastávkou je Želivského ve směru k nákladovému nádraží Žižkov, která bude nově sloužit pro společné odbavení cestujících na tramvajových linkách č. 10, 11, 19 a 26.

„Otevíráme novou tramvajovou trať – to v Praze nebylo už 10 let! Z tramvajové zastávky Pražského povstání se po skoro 50 letech dostaneme po tramvajových kolejích až ke stanici metra Pankrác ulicí Na Pankráci. Napravujeme chyby ze 70. let minulého století, kdy se v Praze rušily tramvajové tratě s tím, že nebudou potřeba. Dnes už víme, že to samozřejmě není pravda. Udělali jsme takový pokrok s přípravou tramvajových tratí a odpolitizováním důležitých kolejových projektů, až jsme předběhli plán Strategie rozvoje tramvajových tratí do roku 2030 z roku 2017. Tak jsme ji tento týden museli aktualizovat. Stavíme smyčku Zahradní město, ta u Depa Hostivař má stavební povolení. V řádech dnů kopneme do země u trati Barrandov – Holyně a na navazující etapu do Slivence už zpracováváme dokumentaci pro stavební povolení. Vybíráme zhotovitele stavby úseku Sídliště Modřany – Libuš. Ve vysokém stupni připravenosti je i trať z Divoké Šárky na Dědinskou. A ze stavu ‚možná někdy nějak‘ má konečně konkrétní obrysy strategicky důležitá trať na Václavském náměstí i koleje na Strahov,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

„Městská část Praha 4 děkuje obyvatelům Nuslí za velkou trpělivost při rekonstrukci tramvajové trati a za velké úsilí, které v průběhu 5 let vynaložili, a které přineslo dnešní zdařilou akci. Táborská a ostatní komunikace zůstanou k užívání všem, včetně motoristů, což je v dnešní době velmi vzácné. Děkujeme také Dopravnímu podniku hl. m. Prahy a Eurovii za skvělou práci odvedenou pro Prahu 4,“ uvedl Zdeněk Kovářík, místostarosta městské části Praha 4 pro oblast financí, dopravy a evropských fondů.

„Kromě toho, že jsme v Praze 4 ve dvou etapách zrekonstruovali téměř 2,5 kilometru tramvajové tratě, vyměnili na ní bezmála 9,5 kilometru kolejnic a postavili nové zastávky, po 10 letech jsme v Praze vybudovali také novou tramvajovou trať a od zítřejšího rána na ní zahájíme pravidelný provoz linkou č. 19, kterou obnovujeme po 9 letech. Vnímám to jako symbolický začátek období opětovného rozvoje tramvajové dopravy v Praze. V Zahradním Městě stavíme novou tramvajovou smyčku, za pár dnů začneme budovat novou tramvajovou trať Sídliště Barrandov – Holyně, soutěžíme zhotovitele na trať z Modřan do Libuše, kterou bychom chtěli ještě letos také začít stavět. Kromě toho v souladu se strategií Rozvoje nových tramvajových tratí v Praze do roku 2030 pracujeme na projektové přípravě dalších kilometrů nových tratí,“ dodal Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

„Zajímavostí je, že jsme při rekonstrukci zastávek vůbec poprvé použili novou technologii železobetonových konstrukcí, kterou jsme vyvinuli ve spolupráci se ŽPSV a. s. z Uherského Ostrohu. Jedná se o speciální prefabrikáty do kombinovaných zastávek s integrovanou nástupní hranou, jejichž výhodou oproti doposud používané technologii je větší odolnost a stabilita povrchu vůči deformacím způsobovaných průjezdem, bržděním a rozjezdem autobusů. Mají delší životnost, přesnost a tovární kvalitu konečného výrobku ve srovnání s betonováním a asfaltováním na místě,“ řekl Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch.

„V první řadě bych chtěl poděkovat Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, který věřil, že všechny stavební práce zvládneme zrealizovat za 70 dnů. Děkuji Praze 4 za pomoc a součinnost, děkuji občanům Nuslí a okolí, že s námi měli trpělivost a gratuluji svým kolegům, že vše zvládli. Stavba je hotová, přeji všem Pražanům, ať jim dobře slouží a těším se na další spolupráci s DPP,“ uzavřel Martin Borovka, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Eurovia CS.

Od soboty 5. června 2021 bude zahájen provoz tramvajové linky č. 19

Linka bude v provozu celodenně a celotýdenně ve standardních intervalech jako ostatní běžné tramvajové linky (aktuálně interval 10 minut v pracovní dny, 15 minut o víkendech a 20 minut v okrajových obdobích dne). Na linku bude DPP nasazovat kloubové obousměrné bezbariérově přístupné tramvaje KT8D5.RN2P. V oblasti Náměstí Bratří Synků pojede linka č. 19 ve směru z Pankráce na Lehovec zkratkou v ulici Na Zámecké, kterou využívají pouze noční tramvaje. Mine tak silně zatíženou světelnou křižovatku v Otakarově a uspoří cestujícím cca dvě minuty jízdní doby.

Trasa linky č. 19:

Pankrác – Kotorská – Pražského povstání – Náměstí Bratří Synků – Nádraží Vršovice – Koh-i-Noor – Slavia – Kubánské náměstí – Strašnická – Vinice – Želivského – Nákladové nádraží Žižkov – Biskupcova – Palmovka – Nádraží Vysočany – Kolbenova – Sídliště Hloubětín.

