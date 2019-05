Díky Pardubickému kraji mají na Zakarpatí opravené školy a školky. Pomoc putuje i do nemocnic

Ta byla v rámci pravidelné obměny vyřazena z majetku Nemocnice následné péče v Moravské Třebové, Odborného léčebného ústavu v Jevíčku a krajské záchranné služby. Pardubický kraj v letošním roce na čtyři projekty v Zakarpatské oblasti vyčlenil ze svého rozpočtu 1,7 milionů korun.

„První finanční pomoc jsme v Zakarpatské oblasti poskytli již v roce 2013 na Koločavě, která je Mekkou českých turistů na Zakarpatí. Jednalo se o 150 tisíc korun na vybavení tříd. Od té doby každoročně uvolňujeme prostředky na opravy kotelen, zateplení škol, pořízení vybavení tříd, ale také do zdravotnictví. Pomohli jsme také v Korytňanech, Poroškovu, Antalovcích, Simerkách, Packaňovu nebo právě Koločavě. Při výběru projektů vždy po ukrajinské straně požadujeme minimálně stejnou spoluúčast k našim financím, což je jistý motivační prvek,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „V posledních době se nám daří předávat na Zakarpatí také techniku našich zdravotnických zařízení nebo záchranné služby. I přesto, že se jedná zařízení, která jsou několik let stará, tak v rámci ukrajinského zdravotnictví mohou všechny přístroje ještě několik let velmi dobře sloužit. Jedná se například o EKG, ultrazvuk, magnetoterapii nebo další drobnější přístroje. Tato technika by se jinak vyřadila, což je škoda pokud víme, že dobře poslouží v regionu, který má jen omezené finanční možnosti,“ řekl hejtman.

Krajská delegace v rámci své cesty nejprve navštívila Velké Berezné, které je partnerským městem Dolní Čermné. Zde kraj v minulosti pomohl s rekonstrukcí školky a kotelny. V letošním roce uvolnil 400 tisíc korun na opravu další ze škol ve městě. Následně se zástupci kraje zaměřili na oblast zdravotnictví a předali koločavské nemocnici zdravotnickou techniku z krajských organizací. Navštívili však také okresní nemocnici v Mižhiri, do které by mohla putovat technika v budoucnu. „Oslovili jsme naše zdravotnická zařízení s tím, že jakýkoliv vyřazovaný a funkční zdravotnický materiál nejprve nabídneme na Zakarpatí. Rozhodně v tomto postupu budeme pokračovat i nadále, protože například až do konce minulého roku neměla nemocnice na Koločavě ultrazvuk. Chybí však i další přístroje. Nyní jsme přivezli magnetoterapii, EKG, ultrazvuk, vyvolavač RTG snímků, záchranářská nosítka a další,“ nastínil hejtman Netolický.

Kraj se však snaží prostřednictvím svých středních škol pomáhat také s rozvojem školství. Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích spolupracuje se školami ve Svaljavě, kam na jaře dovezla nejen počítače, ale také vybavení chemických laboratoří. V Masarykově škole se vyučuje také čeština, a proto kraj nabídl pomoc při obstarání učebních pomůcek. „Na Zakarpatí je několik základních škol, kde se vyučuje čeština, avšak problémem je nedostatek učebnic. Proto budeme chtít pomoci s jejich pořízením. Děti z těchto oblastí mají často i oba rodiče na práci u nás a jejich snem je jít studovat na vysokou školu do České republiky. K tomu je však potřeba dobrý jazyková příprava,“ řekl hejtman Netolický.

Kromě Velkého Berezného a Horní Čermné velmi dobře spolupracují také Svitavy a město Perečín. Právě v rámci oslav 620 let Perečína byl předán sanitní vůz vyřazený z majetku Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje.

Podmínky spolupráce se Zakarpatskou oblastí jsou upraveny memorandem o rozvoji trojstranných vztahů a spolupráce ze září 2013, třetím partnerem byl Prešovský samosprávný kraj. Další dvojstranné memorandum o prohloubení spolupráce bylo mezi Pardubickým krajem a Zakarpatskou oblastí uzavřeno v roce 2015. Všechny investiční projekty musí polovinou spolufinancovat partnerská strana, ať již kraj, příslušný okres či obec.

Psali jsme: Pardubický kraj: Východní Čechy v Polsku bodují Pardubický kraj přispěje popáté na výměnu kotlů Pardubický kraj vybudoval v Jevíčku moderní plicní rehabilitaci za 40 milionů Pardubický kraj: Zástupci dětských parlamentů se sešli na krajském úřadě

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: komerční tisková zpráva