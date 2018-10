FN Brno: Mgr. Němcová Elfmarková z Oddělení klinické psychologie získala prestižní cenu

Cenu vyhlašuje vědecký výbor Diamantovy ceny pod záštitou Českomoravské psychologické společnosti. Text článku vznikl jako součást jejího doktorandského studia oboru Neurovědy na LF MU. Výzkum probíhal na pracovišti CEITEC MU a podílel se na něm tým odborníků neurovědního programu Výzkum mozku a lidské mysli pod vedením prof. MUDr. Ireny Rektorové, Ph.D.

Výzkumná studie s názvem Neural evidence for defective top-down control of visual processing in Parkinson's and Alzheimer's disease publikovaná v roce 2017 v zahraničním časopise Neuropsychologia si kladla za cíl prozkoumat deficity ve zpracování zrakových informací u pacientů s Alzheimerovou a Parkinsonovou nemocí (AD a PD), a to díky využití funkční magnetické rezonance. „Tyto specifické poruchy mohou být přítomny již v časných stadiích onemocnění (ve stádiu mírné kognitivní poruchy). V naší studii jsme použili vizuální fMRI úkol, abychom posoudili zapojení oblastí mozku, které se podílí na správném provedení zrakově pozornostní úlohy. To vyžaduje zapojení nejen vlastních primárních a asociačních zrakových oblastí propojených ve ventrální a dorsální zrakové dráze, ale také aktivaci pozornostních fronto-parietálních sítí, které se spolu se zrakovými oblastmi aktivují tím více, čím obtížnější je úloha. Naším cílem bylo odlišit pomocí této zrakově pozornostní úlohy dvě skupiny pacientů: jednak pacienty s Parkinsonovou nemocí bez kognitivního deficitu od pacientů s Parkinsonovou nemocí s mírnou kognitivní poruchou (PD-MCI) a od zdravých kontrol. A dále pacienty s mírnou kognitivní poruchou způsobenou odlišnými patologiemi (AD a PD) od věkově vázaných zdravých kontrol. Předpokládali jsme, že behaviorální deficity v naší úloze ve skupinách pacientů budou spojeny s abnormální neurální aktivací a že identifikace specifických oblastí mozku poskytne užitečné informace o možných základních kognitivních mechanismech v obou skupinách pacientů s mírnou kognitivní poruchou,“ upřesnila Mgr. Elfmarková.

Výsledky přinesly zjištění, že zhoršený výkon v obou skupinách pacientů s mírnou kognitivní poruchou souvisel se sníženým zapojením frontoparietálních sítí, které řídí pozornost, exekutivní funkce a ovlivňují i úspěšné zpracování zrakových informací. „Kromě toho, míra aktivace v oblasti superior parietal lobule odlišila pacienty s Parkinsonovou nemocí bez kognitivního deficitu od těch s mírnou kognitivní poruchou už v době, kdy v behaviorální úloze ještě nebyl přítomen deficit. Proto tato aberantní aktivace může sloužit jako časný zobrazovací biomarker počáteční PD-MCI. Jsou ale potřebné další longitudinální studie k určení užitečnosti našeho fMRI paradigmatu jako předklinického ukazatele mírné kognitivní poruchy a demence u PD,“ dodala autorka výzkumné studie.

(citace výzkumné studie: Němcová Elfmarková, N; Gajdoš, M; Rektorová, I; Mareček, R; Rapcsak, S. Z. (2017). Neural evidence for defective top-down control of visual processing in Parkinson's and Alzheimer's disease. Neuropsychologia, 106, 236-244)

autor: Tisková zpráva