HZS ČR: U požáru na Karvinsku zemřel profesionální hasič

„Každý hasič, při nástupu do funkce slavnostně slibuje, že bude chránit životy, zdraví a majetek a to i s nasazením vlastního života. Každý hasič toto slibuje dobrovolně s plným vědomím toho, že svůj život zasvěcuje pomoci druhým. Naší snahou je, aby výcvik a velení při zásazích byly natolik profesionální, aby se podobným tragédiím předešlo. Bohužel ne vždy se to podaří. Má hluboká a upřímná soustrast patří celé rodině a blízkým.“ Říká k tragické události generální ředitel HZS ČR genpor. Drahoslav Ryba.

Naposledy přišel Hasičský záchranný sbor ČR o jednoho příslušníka v srpnu loňského roku, konkrétně při cestě k zásahu v Olomouckém kraji. O rok dřív 16. února 2017 podlehl následkům zranění při požáru lakovny ve Zvoli pprap. Jan Odermatt, hasič ze stanice v Praze – Radotíně.

„Je to hluboká rána, která zasáhla mě, vedení našeho hasičského záchranného sboru i mnoho dalších kolegů a kolegyň. Zároveň chci na těchto několika řádcích vyjádřit hlubokou lítost všem pozůstalým i řadě dobrých kamarádů našeho kolegy, který byl pro náš sbor velkým přínosem. Tato ztráta bude obtížně nahraditelná,“ uvedl ředitel HZS MSK brig. gen. Vladimír Vlček.

„O život přišel zkušený profesionál, který téměř 30 let působil v hasičském záchranném sboru. Tato tragická událost nám opět připomíná, jak náročnou a pro společnost nesmírně důležitou práci hasiči mají. Skončil lidský příběh, který měl ještě pár desítek let pokračovat. Je to rána pro hasičský záchranný sbor, ale hlavně pro všechny blízké tohoto muže. Jeho rodině a přátelům vyjadřuji hlubokou soustrast. Všem jeho kolegům i jemu samotnému pak opakuji poděkování za jejich práci, která chrání majetek a zachraňuje životy. Tentokrát jeden vyhasl, bohužel," řekl hejtman kraje Ivo Vondrák.

