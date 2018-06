Harley-Davidson: Týden legend v Praze

Harley-Davidson si pro své celosvětové oslavy 115. výročí vybral ze všech metropolí Prahu, do které se sjede více než 60 tisíc motorkářů z celého světa.

Na holešovickém Výstavišti bude k vidění největší výstava Harleyů, čtyři hudební scény plné skvělých kapel nebo tři demo trucky Harleyů. Každý, kdo dorazí, si bude moci zdarma vyzkoušet jakýkoliv motocykl Harley-Davidson. Součástí oslav budou i spanilé jízdy Prahou, gala Muaythai s hvězdným Buakawem nebo charitativní dražby. Po Středočeském kraji se budou organizovat společné vyjížďky. Pro individuální poznávání budou návštěvníci využívat doporučené trasy. V neděli 8. července proběhne rodinný den.

Líbí se vám silné motocykly? Vždy, když slyšíte typicky dunivý zvuk, se zájmem se otočíte? Fotili jste se jako malí u velkých motorek a snili, že jednou taky takovou budete mít? Pak patříte mezi naprostou většinu Čechů. „Celých 86 % z nich totiž vnímá značku Harley-Davidson jako sympatickou a každý druhý Čech by se rád na motocyklu americké legendy alespoň jednou svezl,“ říká Jaroslav Vavřina, hlavní organizátor oslav 115. výročí Harley-Davidson v Praze, a dodává, že to je skvělá příležitost poznat životní styl, nasát atmosféru nebo si jen prohlédnout zajímavé motocykly z celého světa

Proč Praha a střední Čechy?

„Museli jsme vybrat místo s dobrou infrastrukturou, ubytovacími kapacitami, vhodnými prostory a silnou motocyklovou tradicí. Ale chtěli jsme také místo, které bude mimořádně atraktivní a přitažlivé, kam se všichni naši zákazníci budou opravdu chtít jet podívat. A to Praha a Česká republika splňují,“ popisuje výběr kandidátských měst Trevor Barton, manažer péče o zákazníky Harley-Davidson International. Barton zároveň velmi kvituje přístup místních samospráv: „Jsem rád, že se Praha společně se Středočeským krajem rozhodly na oslavách participovat.“ Podobná spolupráce je běžná např. v sousedním Rakousku. „Oslavy Harley-Davidson dlouhodobě podporuji a jsem za spolupráci ráda. Věřím totiž, že budou mít velmi pozitivní vliv na prezentaci ČR ve světě, navíc je spočítáno, že tato akce přinese do veřejných rozpočtů více než 550 miliónů korun,“ říká Eva Kislingerová, náměstkyně primátorky hl. m. Prahy, a dodává, že v Praze dokonce stále působí nejstarší klub H-D. To potvrzuje skutečnost, že Češi mají americkou legendární značku opravdu rádi.

Bohatý doprovodný program

Prodloužený červencový víkend odstartuje koncertem The Rolling Stones v pražských Letňanech. A pak už v Praze a středních Čechách proběhnou čtyři dny výstav, koncertů, spanilých jízd nebo soutěží. Všechno samozřejmě nejen pro motorkáře, ale pro každého, kdo se chce pobavit a pokochat nádhernými motocykly. Zapomenout by se nemělo ani na dobročinnou aukci přileb, které vyzdobily a podepsaly známé osobnosti. A pozor, je mezi nimi i pravnučka zakladatele značky Karen Davidson.

Mistrovství Evropy v Muaythai

Vedle aktivit, které přímo souvisejí s motocykly a ježděním, proběhnout i doprovodné akce. V Česku se v rámci oslav H-D poprvé uskuteční Mistrovství Evropy v Muaythai (thajském boxu), kterého se organizačně ujala Česká Muaythai Asociace. Vedení asociace očekává, že do hlavního města přijede okolo 500 závodníků a členů jejich týmů z 35 států. „Vyvrcholením bude páteční galavečer, kdy se v boxerském ringu objeví legenda Muaythai, thajský boxer Buakaw,“ upřesňuje Petr Ottich z asociace.

Svoboda & vítr ve vlasech

Pro účastníky oslav 115. výročí založení Harley-Davidson je připraveno několik speciálních aktivit, které podporují poznávání Středočeského kraje. „Většina lidí, kteří jezdí na motocyklovou dovolenou, chce objevovat nová místa a zároveň si užívat vlastní jízdu. Proto jsme vytipovali deset doporučených individuálních tras napříč Středočeským krajem, které představí to nejlepší. Jsou detailně popsány na oficiálním webu nebo v mobilní aplikaci, která je ke stažení zdarma,“ popisuje program Central Bohemia Challenge Martin Heřmanský, Managing Director EMEA Strategic Growth Markets H-D. „Společně se Středočeskou centrálou pro cestovní ruch jsme vytipovali 12 míst, která jsou na doporučených trasách. Pokud účastníci navštíví minimálně tři z nich a potvrdí návštěvu v mobilní aplikaci, získají pamětní minci,“ vysvětluje Heřmanský. Druhou možností poznávací cesty je Czech American Challenge, která probíhá ve spolupráci s ambasádou USA. Ta vytipovala po celé ČR místa, která jsou významná z pohledu česko-americké historie.

Sobotní spanilá jízda historickým centrem Prahy je jedno z největších lákadel akce a zároveň skvělou podívanou pro Pražany. Celkem čtyři tisíce motocyklů Harley-Davidson projede Prahou ve třech vlnách. „Startujeme na Letné a pojedeme přes Václavské náměstí, okolo právnické fakulty na náměstí Jana Palacha. Tam bude krátká zastávka. Poté Chotkovou ulicí, přes Letnou a zpět na holešovické Výstaviště,“ popisuje trasu spanilé jízdy Heřmanský. Díky třem demo truckům plných motocyklů H-D si může každý zcela zdarma vyzkoušet jízdu na jakémkoliv modelu Harley-Davidson.

Výstava Harleyů

K vidění bude více než 150 modelů motocyklů Harley-Davidson od roku 1914 až po současnost. Expozice jsou obohaceny o interaktivní části, historické fotografie nebo dobové příslušenství. „Mezi vystavenými kusy budou opravdové rarity. Například Harley-Davidson F1000 Race z roku 1929 nebo renovovaný a funkční Harley z roku 1918,“ prozrazuje Michal Stach, který je zodpovědný za výstavu. Velmi oblíbenou je tradičně část custom gallery, kde bude prezentováno 50 nejzajímavějších a nejdokonalejších uměleckých děl na dvou kolech.

autor: Tisková zpráva