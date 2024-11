Hospodářská komora: Soutěž, která má podpořit zájem mladých o řemesla a technické obory

„Vážíme si všech mladých lidí, a jejich rozhodnutí pracovat jak v moderních, tak i tradičních oborech, které bude naše společnost vždy potřebovat a využívat. Budoucnost naší ekonomiky vždy stála, stojí a bude stát z dominantní míry na šikovných českých rukách a hlavách s technickým myšlením. A k tomu, abyste tyto přednosti mohli naplno prodat, potřebujete touhu být úspěšní – touhu vyhrávat. A to mladé techniky a řemeslníky klání CzechSkills učí,“ popsal za organizátory akce prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček. Hospodářská komora navíc věří, že CzechSkills 2024 posílí tolik potřebné propojení mezi vzdělávacími institucemi, firmami a talentovanou mládeží.

Národního finále v Brně se zúčastnilo o víkendu více než 150 řemeslníků, pracovníků v technických oborech, sektoru ICT, sektoru služeb. Mladí obkladači, podlaháři, frézaři, malíři ale i zástupci z dalších, celkem 13 soutěžních oborů předvedli v pavilonu A brněnského výstaviště atraktivní a dynamickou podívanou. Zhruba desítka nejlepších z nich pak bude reprezentovat Českou republiku příští rok v Dánsku na evropském šampionátu EuroSkills.

Jedním z nich bude i jednadvacetiletý student brněnského VUT Martin Češka, který bude Česko na EuroSkills reprezentovat jako vítěz českého mistrovství republiky v CNC frézování. "K soutěži jsem se dostal na popud mého učitele, který mi říkal, ať do toho jdu. Změnilo mi to život a nastartovalo kariéru a celkově mne to strašně moc posunulo," popisuje svoji zkušenost mladý frézař.

Účast na Euroskills je cílem i pro dvaadvacetiletého Dominika Balnara z Prahy, který se v Brně prezentoval složitým obrazcem z keramických výřezů. Původně po základní škole uvažoval o dráze truhláře, nakonec však dřevo vyměnil za keramické obklady – částečně kvůli náhodě. „Rekonstruovali jsme s rodiči byt a nemohli na to sehnat řemeslníky. Nakonec jsme se do toho pustili ve třech s dědou a mámou, a mne právě obklady zaujaly,“ popisuje mladý řemeslník, který dnes studuje dvouletou nástavbu a jako obkladačský mistr už pár let po vyučení dohlíží na obkladačské práce u několika velkých developerských bytových projektů v české metropoli. V Brně soutěžil o postup na EuroSkills, které proběhne příští rok v Dánsku, protože si chce porovnat své dovednosti s dalšími obkladači ze starého kontinentu. A také ví, že mu případný úspěch zaručí vyšší prestiž u klientů, kteří poptávají jeho práci.

Vítězové prvního ročníků národního finále dovedností CzechSkills byli slavnostně vyhlášeni v sobotu večer v kongresovém centrum hotelu Quality Hotelu v Brně.