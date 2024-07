Hrad: Prezident republiky udělil první čtyři milosti

Prezident republiky se rozhodl prominout zbytek trestu v?rozsahu necelých 300 dní devětadvacetileté matce pečující o tři nezletilé děti. Trest jí byl uložen za méně závažnou majetkovou trestnou činnost a způsobenou škodu ve výši necelých třinácti tisíc korun. Prezident přihlédl zejména k?potřebě zajištění péče o děti ve věku tří až sedmi let, o které se nyní stará jejich otec. Ten tak nemůže docházet do zaměstnání, čímž se zhoršuje už tak nepříznivá finanční situace rodiny. Rozhodnutí o udělení milosti podpořil i příslušný orgán péče o děti.

Prezident republiky udělil milost šestatřicetileté matce, která před uvězněním pečovala o sedm svých dětí ve věku od dvou do devíti let. V?rámci milosti jí byly prominuty zbytky trestu odnětí svobody v?celkové výši čtyř let a čtyř měsíců, z nichž část již vykonala. Tresty jí byly uloženy za krádeže a neoprávněné podnikání, kterých se dopouštěla před 10 až 12 lety. Starost o děti převzal jejich otec. Vzhledem k?náročnosti péče ale hrozí riziko odebrání dětí a jejich umístění do pěstounské či ústavní péče. Rozhodnutí o udělení milosti podpořil i příslušný orgán péče o děti.

Kladně vyřízena byla rovněž žádost o milost pro šestatřicetiletého cizince, vysokoškoláka, dlouhodobě pobývajícího a pracujícího v ČR, který při řízení pod vlivem alkoholu naboural do dvou zaparkovaných aut a způsobil škodu ve výši necelých sto dvanácti tisíc korun. Tu plně uhradil, stejně jako peněžitý trest ve výši šedesáti tisíc korun, a z dvouletého zákazu řízení přes polovinu vykonal. Za přečin mu ale hrozilo zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu v Česku, což by pro něj v důsledku bylo daleko tvrdším postihem. Žije zde již sedm let, společně s manželkou vlastní byt a má vytvořené veškeré potřebné rodinné, pracovní i sociální zázemí. Platí daně, nikdy nebyl evidován na úřadu práce ani nepobíral sociální či jiné dávky. Dosud se zde rovněž nedopustil žádného jiného trestného činu ani přestupku.

Poslední z?udělených milostí dostal šestasedmdesátiletý český občan, jenž byl v?zahraniční odsouzen k?sedmadvacetiletému nepodmíněnému trestu odnětí svobody za pašování drog. Tento trest je vzhledem k?věku žadatele de facto trestem doživotním. Prezident republiky přihlédl při rozhodování také k?tomu, že v?Česku je trestní sazba za stejný trestný čin v?rozmezí osmi až dvanácti let. Žadatel si již odpykal šest let trestu v?zahraničí, před necelými dvěma lety byl předán zpět do Česka, kde si odpykává zbytek. Udělená milost zmírní trest ze sedmadvaceti na celkových osm let, které odsouzený dovrší v listopadu tohoto roku, a tedy bude v souladu se spodní hranicí trestní sazby stanovené v?ČR.

Pozn. O navrácení agendy milostí z?Ministerstva spravedlnosti zpět do Kanceláře prezidenta republiky rozhodl prezident v?loňském roce. Od?1. ledna 2024 tak žádosti posuzuje výhradně KPR.