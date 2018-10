Lesy Praha: Labuť ze Stromovky doplatila na lidskou neznalost, kvůli pečivu přišla o křídlo

Své by o tom mohlo vyprávět i labutí mládě ze Stromovky, které přišlo na svět letos v květnu spolu se svými 4 sourozenci. Ptačí rodina se brzy stala velkou senzací pro všechny návštěvníky Královské obory, kteří je kromě pozorování a fotografování také hojně krmili. Bohužel pro labutě, si zvolili to nejméně vhodné krmivo: pečivo, které je ve větším množství pro vodní ptáky velmi nebezpečné. Kromě zažívacích potíží může labutím a kachnám způsobit i růstové deformace peří a kostí, kvůli nimž nejsou schopny létat. A to je případ také labutího mláděte, které je již třetím měsícem v péči Záchranné stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy, kde nakonec prohrálo svůj boj o návrat do volné přírody. I přes všechnu naši péči a léčbu, kterou jsme labutímu mláděti poskytli, se nám nepodařilo zdeformované křídlo uvést do funkčního stavu. A protože by labuti překáželo v pohybu, museli jsme jej amputovat.

Labutí mládě se zdeformovaným křídlem

Vodní ptactvo má pečivo ve velké oblibě a preferuje jej před ostatním krmivem jako snadno dostupný zdroj energie. Bohužel tento druh potravy postrádá mnoho důležitých živin a látek potřebných k jejich zdravému růstu a vývoji. Pečivo obsahuje zejména sacharidy, jejichž nadměrná konzumace u labutí a kachen způsobuje výživový deficit a oslabení organismu. A ačkoliv je labuť spokojeně najedená, její tělo hladoví a strádá. To znamená obrovský hazard především pro mláďata, která jsou ve vývinu a potřebují pro svůj růst všechny potřebné vitamíny, minerální látky i stopové prvky. U nich se nedostatek výživy následně projeví vývojovými deformacemi peří a kostí, které jsou známé pod pojmem “andělská křídla”. Toto postižení může být až natolik vážné a trvalé, že vede k neschopnosti labutí létat a odkáže je navždy k životu na jednom místě.

Přilepšit vodnímu ptactvu přitom není nikterak složité. Stačí myslet na to, že ptáci by měli jíst potravu, která je co nejbližší jejich běžnému jídelníčku ve volné přírodě. Mělo by se proto jednat o základní potraviny, které nejsou člověkem složitě upravené a přetvořené.

A čím tedy krmit, abychom neublížili? Labutě i kachny nejvíce potěšíte kukuřicí, ovsem, pšenicí, žitem, vařenou i nevařenou rýží, ptačím zobem, mraženým hráškem, nakrájeným hlávkovým či jiným salátem, různými zeleninovými odřezky či slupkami. Až příště vyrazíte na návštěvu za labutěmi, vemte s sebou místo sáčku s pečivem třeba právě hlávku salátu. Sobě ušetříte peníze a labutím trápení.

Psali jsme: Lesy Praha: Limitovaná edice medu ke 100. výročí ČR je v prodeji Lesy Praha: Nepůvodní trnovník akát opět odstraňujeme z pražských lesů Lesy Praha: Ořezem větví zvýšíme bezpečnost dvaceti akátů v Sokolovské ulici Lesy Praha: S prací v náročném lesním terénu nám pomáhá nový železný kůň

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva