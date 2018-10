Lesy Praha: Limitovaná edice medu ke 100. výročí ČR je v prodeji

17.10.2018 22:28

Za několik málo dnů uplyne 100 let od založení Československé republiky a my jsme pro vás přichystali speciální dárek, kterým si toto zásadní jubileum moderních dějin Čechů a Slováků můžete ještě osladit. Právě nyní vydáváme limitovanou edici medu z pražských lesů, která bude k dostání do konce tohoto roku.