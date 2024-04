„Takhle si představují přátelství v Moskvě.“ Do stanice metra pověsili ceduli s hroby na Ukrajině

Šestnáctiletý pražský student Jan Boháč usiluje pomocí petice o odstranění komunistické výzdoby v metru Anděl, kde se nachází velká plastika s nápisem Praha–Moskva. Podle Boháče je to stejné, jako by v jiné stanici byl nápis Berlín–Praha s nacistickou tematikou. Vedení dopravního podniku ani radní města Prahy ale o odstranění této výzdoby prý neuvažují s tím, že je to součástí historie metra v Praze „Je to stejné jako se sochou Koněva nebo Stalina,“ stojí si za svým student. Nyní se k němu přidal ještě právník a ekonom Jakub Kuneš, který na sociálních sítích sdílí, jak si Moskva představuje přátelství v praxi.

Student Jan Boháč sepsal petici za odstranění komunistické výzdoby z metra Anděl a až sesbírá dostatek podpisů, chce celou věc předložit na pražském magistrátu. Boháčovi vadí zejména několikametrový nápis Praha–Moskva a plaketa hlásající přátelské pouto mezi Českou republikou a Ruskou federací.

„My, níže podepsaní, si nepřejeme, aby ve stanici metra Anděl v Praze byly komunistické prvky, či prvky podporující otevřeně Sovětský svaz,“ píše student v petici s tím, že výzdoba je nevhodná i s ohledem na ruskou invazi na Ukrajině.

agrese na Ukrajině, rozhodně být nemá. Podle nás tím může být, například pro turisty či uprchlíky z Ukrajiny, ohrožena jasně vymezená zahraniční politika České republiky, a to do té míry, že například cizinci si nemusí být jistí, zda jsou v prozápadní zemi, či v ruské enklávě," tvrdí Boháč a navrhuje, aby město s výzdobou naložilo stejně jako se sochou maršála Koněva, která byla odstraněna v roce 2020 a odevzdána do muzea.

Boháčovi dle jeho slov vadí, když musí každý den při cestě do školy koukat na komunistickou výzdobu. „Vadí mi to dlouho, stydím se pokaždé, když jdu okolo, tak jsem se rozhodl s tím něco dělat. Nejdřív jsem se podíval, jestli už taková petice neexistuje, ale žádnou jsem nenašel, tak jsem založil vlastní,“ pravil Boháč pro Pražský Deník.

Nejvíce mu prý vadí nápis: Stanice Moskevská, vybudována v roce 1985 společně pražskými a moskevskými budovateli metra na počest československo-sovětského přátelství. „Nápis podle mě přímo otevřeně poukazuje na přátelství, které vlastně nikdy ani neexistovalo, dnes však rozhodně neexistuje,“ vyjádřil svůj názor student.

K jeho názoru se přidal i Jakub Kuneš, právník a ekonom. „Kdyby vás zajímalo, jak si Moskva v praxi představuje přátelství, které tak hrdě propagujeme v Praze na Andělu," poznamenal na sociální síti Kuneš. Kuneš v minulosti poskytl rozhovor Seznam Zprávám - v době, kdy byl novým děkanem zvolen Miroslav Ševčík. Hovořil o tom, jak fakultu svírá strach a Ševčík uvádí před studenty dezinformace. Ať už o covidu či o válce na Ukrajině.

Foto: Jakub Kuneš, sociální síť X

Kdyby vás zajímalo, jak si Moskva v praxi představuje přátelství, které tak hrdě propagujeme v Praze na Andělu pic.twitter.com/UbKm2VoH9M — Jakub Kuneš (@kubakunes) April 26, 2024

Mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman k celé věci zmínil, že radní o odstranění těchto plastik neuvažují, protože je to součást historie metra v Praze. „Jedná se o historickou součást daného prostoru, tedy i součást architektury a umění stanice, a Dopravní podnik nešel cestou cancel culture,“ sdělil Hofman.

„Přijde mi to stejné, jako kdyby vedle staveb postavených za Protektorátu Čechy a Morava byly nápisy ‚Praha–Berlín‘ či ‚Arbeit macht frei‘. Podle mě bychom se měli zamyslet, zda bychom tu takové nápisy chtěli. A pokud ne, tak proč zde máme mít nápisy vyjadřující něco podobného, jen z jiné doby?“ srovnal student Boháč ve vyjádření pro iDNES.cz.

„Je to jasně prokomunistický nápis. Jako součást historie může být přemístěný třeba do muzea, ale v dnešní době rozhodně nepatří do veřejného prostoru. Může to být i hodně nepříjemné pro Ukrajince, kteří tu nyní žijí,“ upřesnil, a že město by s výzdobou mělo naložit stejně jako se sochou Koněva nebo Stalina.

Pražské metro letos slaví 50 let od otevření první úseku trasy C v roce 1974. Slavnostní otevření bylo tehdy naplánováno na 9. května jako připomínka osvobození Prahy Rudou armádou a konce druhé světové války. Byla to tehdy velká manifestace dobrých vztahů a vzájemné spolupráce se Sovětským svazem. Mnoho stanic vznikajícího metra neslo ideologická jména nebo jména komunistických osobností.

Plastika v metru Anděl vznikla v 80. letech a symbolizovala spolupráci inženýrů ze Sovětského svazu a z Československa. Stanice se původně nazývala Moskevská a pracoval na ní sovětský tým; český tým na oplátku stavěl moskevskou stanici Pražskaja, která si svůj název ponechala dodnes.

Praha po revoluci v roce 1990 všechny stanice s komunistickými konotacemi přejmenovala. Tak například stanice Leninova se změnila na Dejvickou, Gottwaldova na Vyšehrad, stanice Budovatelů na dnešní Chodov. Stejně tak stanice Družby se přejmenovala na Opatov a Kosmonautů na Háje.

