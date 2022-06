Letiště Praha: Jak se snadno a rychle odbavit na let

reklama

Třetí díl rad a tipů Letiště Praha pokračuje tématem rychlého a hladkého odbavení. Příjemná dovolená může začít už na letišti a bezproblémové odbavení na to má velký vliv. V první řadě je důležité dorazit na letiště dvě a půl hodiny před odletem v rámci evropských letů – a to i v případě online odbavení, a tři hodiny a víc v případě letů dálkových nebo cestování s nadrozměrnými zavazadly. A to především z důvodu nenadálých situací po cestě na letiště.

Veškeré informace najdete ZDE

Jak takové odbavení cestujícího před dovolenou vlastně probíhá?

Letiště Praha disponuje dvěma terminály, které jsou dedikovány pro hromadnou leteckou osobní dopravu. Terminál 1 je určen pro odlety do zemí mimo Schengenský prostor, z Terminálu 2 jsou operovány lety v rámci Schengenu. Jakmile cestující dorazí do odletové haly, na informační tabuli zjistí čísla přepážek, u nichž je odbavován jejich let. K těm už odcházejí s potřebnými dokumenty v ruce. U nich pracovníci check-inu pasažéry na základě cestovního dokladu a vstupních dokumentů do cílové destinace odbaví a vydají palubní vstupenku. Zároveň zkontrolují zavazadla, zda mají s ohledem na typ letenky správnou hmotnost, rozměry i zda sedí jejich počet. Po odbavení ihned pokračují dále, v případě Terminálu 1 k pasové kontrole a následně do gatu, v němž probíhá bezpečnostní kontrola. V Terminálu 2 pasažéři nejprve procházejí bezpečnostní kontrolou, která je zde centralizovaná, a pak se přesouvají do příslušné odletové čekárny. Po cestě se může vyskytnout řada nepředvídatelných situací, jako je tvoření front zejména ve špičkách či přerušení odbavení. Cestující by měli mít na paměti, že některé gaty zavírají už i 40 minut před odletem.

Odbavení online

V případě, že letecká společnost umožňuje online odbavení, jedná se o nejjednodušší a nejrychlejší variantu. Stačí navštívit internetové stránky dopravce nebo si stáhnout mobilní aplikaci. V rámci online si můžete zvolit sedačku, odbavíte zavazadlo či objednáte speciální jídlo. Na závěr vám aplikace vygeneruje palubní vstupenku, kterou je nutné mít s sebou při nástupu do letadla, a to vytištěnou nebo uloženou do mobilního telefonu. Pokud cestujete pouze s kabinovým zavazadlem, nemusíte již na letišti procházet přes klasickou odbavovací přepážku. Online odbavení je velmi jednoduché, pohodlné a ušetří vám spoustu času, který pak můžete využít k relaxaci před cestou nebo na nákupy posledních nezbytností. I tak je ale třeba na letiště dorazit s dostatečným časovým předstihem a být včas na bezpečnostní kontrole. Na letišti buďte 2,5 hodiny před odletem, v případě dálkových letů 3 hodiny a víc.

Samoobslužné odbavení zavazadel (Self-Service Bag Drop)

Cestující společnosti Smartwings, ČSA, KLM a Air France mohou nově využívat samoobslužného odbavení svých zavazadel na Terminálu 2, přepážky 284-295. K využití služby je nutné mít palubní vstupenku z on-line odbavení nebo samoobslužného kiosku.

Trocha luxusu se službou Private Check-In Service

Službu Private Check-In Service si může objednat každý, kdo cestuje z Terminálu 2 Letiště Václava Havla Praha, a to nejpozději 24 hodin před svým odletem. Služba nabízí privátní odbavení cestujících včetně zavazadel na let a také vstup do exkluzivního letištního salonku FastTrack Lounge s all-inclusive občerstvením a privátní bezpečnostní kontrolou. Služba je poskytována pro všechny odlety v čase od 5:00 do 21:00 hodin a nejlépe si ji zarezervujete na internetových stránkách Letiště Praha.

JE DOBRÉ MÍT PŘEHLED O AKTUÁLNÍM STAVU LETU

Letiště Praha má na svém webu přehled aktuálních příletů a odletů. Stačí si zadat u daného letu funkci hlídat a vyplnit e-mail nebo číslo mobilního telefonu. Na ten vám pak chodí pravidelné aktualizace, které se vašeho letu týkají, například kdy vaše letadlo přistálo, kdy se otevírá gate atd. Na podobném principu funguje také letištní aplikace, která je ke stažení zdarma.

