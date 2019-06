MHMP: Dopravní opatření v souvislosti s charitativní akcí MDA Ride

V jejím rámci se uskuteční od 14:00 hodin společná vyjížďka jezdců na motocyklech, které se zúčastní lidé se svalovou dystrofií ve vozech partnerů akce. Tato spanilá jízda povede po komunikacích v Praze 1, 2, 4, 5, 7 a 8.

Povolena je postupná uzavírka komunikací na trase vyjížďky:

Václavské náměstí

Mezibranská

Sokolská

Nuselský most

5. května

Náměstí hrdinů

Lomnického

Na Dolinách

Podolské nábřeží

Rašínovo nábřeží

Masarykovo nábřeží

most Legií

Vítězná

Újezd

Karmelitská

Malostranské náměstí

Letenská

Klárov

nábřeží Edvarda Beneše

nábřeží Kpt. Jaroše

Hlávkův most

Wilsonova

Václavské náměstí

Na akci je zajištěna asistence Policie ČR.

Pořadatelem akce je MDA RIDE o.s.

autor: Tisková zpráva