MPSV vydalo Úspornou kuchařku

Ministerstvo práce a sociálních věcí dlouhodobě podporuje lidi v nouzi dodávkami potravin či základních hygienických potřeb. V rámci projektů „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám I a II“ financovaných z EU byla rozdána pomoc za téměř 200 mil. Kč. Nyní ministerstvo vydalo Úspornou kuchařku. Ta má například lidem bez domova či matkám v azylových domech (tedy příjemcům pomoci) ukázat, jak z rozdávaných potravin připravit co nejpestřejší škálu pokrmů a zároveň suroviny hospodárně využít.

Nápad na vznik Úsporné Kuchařky vzešel od těch, kteří pomoc potřebným rozdávají. Kuchařka, která vyšla v nákladu 3300 ks, obsahuje recepty na polévky, hlavní jídla, sladká jídla i pomazánky. Jsou zde také nejrůznější tipy a triky, třeba na to, jak skladovat zeleninu či ovoce, aby co nejdéle vydrželo, nebo které suroviny ukládat do horních pater ledničky a které naopak dolů.

Na tvorbě kuchařky se podílela Slezská diakonie, Institut cirkulární ekonomiky, Sekce výživy a nutriční péče i lidé z iniciativy Zachraň jídlo. Různé kombinace potravin totiž přinášejí nejen pestrost, ale také zajistí jejich lepší využití, čímž se zamezí plýtvání.

Příjemci potravinové pomoci jsou často maminky s dětmi v azylových domech nebo lidé bez domova. Kuchařku dostanou zdarma při odběru potravin v charitativních organizacích. MPSV kromě Slezské diakonie v této oblasti spolupracuje s Charitou ČR, Nadějí, Diakonií SKP ČCE, Diakonií Církve bratrské, 11 potravinovými bankami a městem Jindřichův Hradec.

Lidé v nouzi dostávají základní potraviny (masové konzervy, těstoviny, rýži, cukr, olej, mouku, kojenecké výživy či přesnídávky pro děti apod.), hygienické potřeby (zubní kartáčky, pasty, šampóny, mýdla atd.), domácí potřeby (nádobí) či ošacení (šály a čepice v zimě apod.).

MPSV v rámci projektů „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám I a II“ dosud rozdalo 1 652 tun potravin za 103 milionů korun, hygienické potřeby v hodnotě 52 milionů korun, domácí potřeby za 8 milionů korun a textil za přibližně 12 milionů korun. Kuchařka stála 75 tis. Kč. Projekty jsou financované z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) a ze státního rozpočtu. Jsou zaměřeny na osoby bez domova, osoby ohrožené ztrátou bydlení, materiálně deprivované rodiny s dětmi, neúplné rodiny s nízkou pracovní intenzitou a další osoby ve vážné sociální nouzi.

autor: Tisková zpráva