MPSV zmírnilo návrh snížení dávek na bydlení, dál s ním počítá

Ministerstvo práce zmírnilo své návrhy na citelné snížení dávek na bydlení početným rodinám a obyvatelům ubytoven. Dál ale počítá s menšími částkami a zmenšením okruhu lidí, kteří by měli mít na pomoc nárok. S novelami, které vyvolaly kritiku odborníků, radnic, krajů, odborů i některých politiků, vedení resortu dál počítá a stáhnout je nehodlá. Novinářům to dnes řekla ministryně práce v demisi Jaroslava Němcová (ANO), napsala ČTK.

Kvůli chystaným změnám dávek na bydlení by se měla příští týden sejít Sněmovna na mimořádné schůzi. Požádali o ni lidovci, k nim se přidali Piráti, TOP 09 a STAN.

V Česku se vyplácejí dvě dávky na bydlení. Příspěvek patří do státní sociální podpory, doplatek do pomoci v hmotné nouzi. Dávky se vypočítávají z normativních nákladů, které každý rok podle cen nájmů a energií stanovuje vláda. Ministerstvo původně navrhlo, aby se lidem v ubytovnách započítávala jen polovina normativu místo nynějších 80 procent. Nyní resort své představy o něco zmírnil, mělo by to být 60 procent normativu. Původně se měl snížit také příspěvek početným rodinám, čtyři členové a víc by dostali maximálně dávku jako tříčlenná domácnost. Tento plán z novely vypadl. Přísnější posuzování a omezení nároku na pomoc ale v normě zůstává.

„V médiích běží informace o parametrech, které ale byly po připomínkovém kolečku už upravovány. Jedná se o novely, abychom snížili nadužívání a zneužívání dávek. Nejedná se o hromadné zastavení vyplácení,“ uvedla Němcová. Podle ní se změny dotknou zlomku lidí.

Podle návrhu by lidé mohli přijít ale o stokoruny měsíčně. Odborníci varují, že by bez střechy nad hlavou mohly skončit stovky lidí a situace dalších tisíců domácností by se mohla výrazně zhoršit. Stejný názor mají zástupci některých krajů, radnic, odbory, ombudsmanka i opoziční politici.

Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) mají novely mířit na nepoctivé pronajímatele. „Šmejdi, obchodníci s chudobou, kteří dovážejí lidi na sídliště v Janově, tak to je opatření proti nim,“ řekl dnes Babiš.

Výdaje na dávky na bydlení i počet příjemců v posledních letech klesají. Letos v březnu úřady práce vyplatily 215.300 příspěvků a 44.900 doplatků, před rokem to bylo 233.500 příspěvků a 64.400 doplatků. Letos v prvním čtvrtletí se na dávky na bydlení vydalo 2,53 miliardy korun, v minulém roce 2,92 miliardy.

Na příspěvek nyní dosáhnou lidé, jimž na přiměřené bydlení nestačí v Praze 35 procent příjmu a jinde v zemi 30 procent. Doplatek získají ti, kteří mají nárok na příspěvek na bydlení. Má jim dorovnat výdaje za byt tak, aby jim zbyla částka na živobytí.

