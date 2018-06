MŠMT: Na semináři se vzdělávaly vychovatelky školních družin a klubů

Akci pořádal Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) ve spolupráci s Asociací vychovatelů školských zařízení (AVŠZ). Sešlo se na něm na 170 pedagogických pracovníků z celé republiky.

Národní institut pro další vzdělávání se rozvoji unikátního sytému školních družin a klubů věnuje dlouhodobě. Hlavním cílem dvoudenního setkání, které se konalo už dvanáctým rokem, bylo přispět k prohloubení odborných znalostí vychovatelek a poskytnout jim příležitost k vzájemné výměně zkušeností z práce s dětmi v jejich volném čase. Celostátní semináře také mají podpořit tuto profesi v jejím společenském uznání, které se rok od roku zvyšuje.

Hosty semináře přivítal náměstek NIDV Josef Rydlo a hned v úvodu k nim promluvil ředitel odboru pro mládež MŠMT Michal Urban. Přítomné kromě jiného seznámil také s aktuálními změnami ve financování školních družin a pokračoval: "Význam školní družiny v současné době roste. Je to i díky tomu, že spousta mladých lidí je v situaci, kdy potřebují chodit do práce, a pokud pro dítě neseženou školní družinu, řeší poměrně zásadní problém s fungováním své rodiny. A politici to vědí. To znamená, že máme zatím nejsilnější podporu za dobu, co jsem na ministerstvu," uvedl.

S dalšími příspěvky poté vystoupili zástupci z MŠMT, České školní inspekce, NIDV a lektoři Jan Vodička a Milan Macek. Předsedkyně Asociace vychovatelů školských zařízení Vladislava Lukešová poděkovala těm, kteří se nejvíce zasazují za zlepšení podmínek pro práci školních družin a klubů, například zakladateli AVŠZ Petru Kořenkovi, vedoucí oddělení zájmového a neformálního vzdělávání MŠMT Andree Šimákové a metodičce pro zájmové a neformální vzdělávání NIDV Jitce Rydvalové.

Součástí bohatého programu celostátního setkání bylo i jedenáct takzvaných vzdělávacích dílen, v nichž se pod vedením zkušených lektorů vychovatelky seznámily s aktuálními tématy zájmového a neformálního vzdělávání a s novými trendy výchovné práce. Některé z dílen byly zaměřeny více prakticky a nabízely možnost poznat novinky ze světa deskových her nebo návody, jak se vyhnout hlasové únavě. Další dílny byly věnovány také zvládání agresivity dětí a mládeže či problematice integrování žáků s poruchami učení nebo chování. V průběhu semináře mohli účastníci zhlédnout výstavu prací žáků školních družin a klubů a nabídku dalších vystavovatelů, jejichž produkty jsou zaměřeny na děti a mládež.

O tom, že setkání a zvláště vzdělávací dílny byly přínosné, svědčí vyjádření samotných účastníků. Shodovali se na tom, že jsou pro ně zdrojem nových poznatků, inspirace, nápadů a především potřebného elánu a nadšení.

autor: Tisková zpráva