MŽP: Myslíte na ochranu životního prostředí, kudy chodíte? Sdílejte své zkušenosti a vyhrajte

29.12.2017 12:28

Jak se dostáváte do práce nebo do školy? Autem, na kole nebo veřejnou dopravou? Naše každodenní chování se odráží na stavu životního prostředí. Je to vaše motivováno snahou o čistší a zdravější prostředí? Zkuste změřit své snahy s ostatními! Přihlaste svůj příspěvek do videosoutěže, kterou vyhlásila Evropská agentura pro životní prostředí (EEA), nejpozději do konce března 2018. Vítězové 4 vyhlášených kategorií budou zveřejněni 5. června 2018.