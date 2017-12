AOPK ČR: Žádejte o podporu projektů na zlepšení kvality životního prostředí

Podmínkou pro podání žádosti o podporu je ukončení fyzické realizace projektu do 31. 12. 2018.

Dvě mimořádné výzvy jsou zaměřené na specifický cíl 4.3, tedy na zlepšení funkčnosti krajinných prvků a struktur (výzva č. 111 ZDE) a specifický cíl 4.4, tedy zlepšení kvality prostředí v sídlech (výzva č. 112 ZDE). Podmínkou pro podání žádosti o podporu do uvedených výzev je ukončení fyzické realizace projektu do 31. 12. 2018 (s výjimkou následné péče o výsadby, která může pokračovat i v následujících letech). Příjem žádostí o podporu bude ukončen 28. 2. 2018.

Žadatele upozorňujeme rovněž na prodloužení termínu pro ukončení příjmu žádostí do výzev č. 13 ZDE a 51 ZDE, které jsou zaměřeny na opatření vyplývající z Plánů dílčích povodí. Příjem žádostí do výzvy č. 13 končí 31. 3. 2018, příjem žádostí do výzvy č. 51 končí 29. 6. 2018. Žadatelé, kteří nestihli získat veškerá potřebná stanoviska s nabytím právní moci, mají možnost podat žádost o podporu ještě v příští polovině roku.

Všechny výzvy jsou určeny pro široký okruh žadatelů, zejména podniky povodí, obce, kraje, organizační složky státu, nestátní neziskové organizace, fyzické osoby podnikající a další subjekty vyjma fyzických osob nepodnikajících.

Psali jsme: AOPK ČR: Vlci prozkoumávají naši krajinu AOPK ČR: Rádi pleníte? Ozvěte se nám, můžete tak pomoci pálavské přírodě Agentury ochrany přírody a krajiny: Výsadby listnáčů a jedle bělokoré v Brdech Agentury ochrany přírody a krajiny: Nové tůně na Pálavě

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva