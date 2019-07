Ministerstvo dopravy: Lety ruských aerolinek jsou opět povolené, Česko a Rusko se chtějí dohodnout

V této souvislosti Ministerstvo dopravy Ruské federace jednostranně omezilo právo přeletů sibiřské části území Ruské federace pro České aerolinie, a.s. na jejich lince mezi Prahou a Soulem, které český dopravce dlouhodobě využíval. Česká strana uvedený krok považuje za porušení stávajících ujednání, a tak následně omezila práva ruských leteckých dopravců v souladu s Dohodou o letecké dopravě z roku 1966.

Situace se v současné době intenzivně řeší jak s ruskou stranou, tak i s leteckými dopravci. Lety ruských dopravců se povolují průběžně, k velkému narušení provozu by již nemělo docházet.

Ministerstvo dopravy Ruské federace v ranních hodinách dne 2. 7. 2019 vydalo povolení pro přelety Českých aerolinií, a.s. do 7. 7. 2019. Ihned poté Ministerstvo dopravy České republiky zahájilo reciproční postup vůči ruským leteckým dopravcům. Lety tedy budou povoleny také do 7. 7. 2019.

V mezidobí budou obě strany aktivně jednat na dosažení dohody. Snahou české strany není blokovat letecký provoz mezi oběma státy, nicméně musí hájit oprávněné zájmy svých leteckých dopravců.

V této souvislosti Ministerstvo dopravy České republiky lituje vzniklého nepohodlí a komplikací pro cestující, které však bylo způsobené prvotním rozhodnutím ruské strany. Cílem české strany bude negativní dopady na cestující veřejnost minimalizovat.

autor: Tisková zpráva