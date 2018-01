Ministerstvo dopravy: V roce 2017 si vyměnilo řidičský průkaz 66 procent motoristů

Řidičský průkaz si do konce roku 2017 vyměnilo 529 tisíc lidí. To je celkem 66 procent motoristů, kterých se povinná výměna týkala. Jedná se o řidičské průkazy z roku 2007 s dobou platnosti na deset let, tento rok byl totiž z hlediska počtu vydaných řidičáků nejvytíženější v historii.

Řidičů, kterým doklad propadl v loňském roce, a dosud si ho nevyměnili, je aktuálně 270 tisíc. Téměř polovina z nich je ve věkové skupině 61+ . Je tedy možné, že někteří z těchto řidičů si už nechtěli řidičský průkaz obnovit. Nejvíce motoristů s propadlým průkazem je z Prahy, Moravskoslezského a Jihomoravského kraje.

K výměně řidičského průkazu stačí přijít s platným průkazem totožnosti na příslušný úřad obce s rozšířenou působností (podle místa trvalého bydliště řidiče) a donést jednu průkazovou fotografii a současný řidičák. Lhůta pro vydání je 20 dnů. V případě, že řidič využije vydání v expresním termínu do 5 dnů, vyjde ho výměna na 500 korun. Za standardní výměnu řidič neplatí žádný poplatek, a to ani v případě, že mu řidičský průkaz již propadl a on žádá o výměnu po termínu. Úřad řidiče za opožděnou výměnu nijak nepokutuje. Řidič s propadlým dokladem se ale vystavuje riziku pokuty za řízení bez platného dokladu. Za tento přestupek mu při silniční kontrole hrozí pokuta do 2000 Kč na místě, v případě správního řízení až 2500 Kč.

Výměna řidičského průkazu čeká mnoho motoristů i letos. V průběhu roku postupně vyprší platnost téměř 654 tisícům řidičáků. O výměnu je možné bezplatně požádat již 3 měsíce před skončením platnosti dokladu.

Od července bude možné o vydání nebo o výměnu řidičského průkazu možné zažádat na jakémkoli úřadu obce s rozšířenou působností. Motoristé už zároveň nebudou muset nosit na úřad papírovou fotografii. Úředníci budou pořizovat fotografie digitální, stejně jako u občanských průkazů.

autor: Tisková zpráva