„Lidový hněv. Kámen nezůstane na kameni.“ Vidlák: Ale nemusí to být

Tak tedy, pane předsedo hnutí STAČILO!, kandidátky jsou podány, doneslo se mi. Povíte nám, kolik je na nich komunistů, členů dalších uskupení a kolik nestraníků?

Hned jak budeme mít od úřadů potvrzené, že jsme s kandidátkami i kandidáty splnili všechny náležitosti, začneme jména postupně zveřejňovat. V této chvíli potvrzuji, že žádná strana nemá na kandidátkách většinu. Statistiku jsem si ještě žádnou nedělal, protože jsme stavěli především kandidátku osobností, takže mě prosím neberte za slovo, ale Sociální demokracie má dva lídry a cca čtyřicet kandidátů, hnutí STAČILO! má tři lídry a podobný počet kandidátů, ČSNS má dva lídry a rovněž několik desítek kandidátů, Jana Bobošíková je bezpartijní a v každém kraji máme kandidáty bez politické příslušnosti. SD-SN je rovněž zastoupena. V moravských krajích jsou zastoupeni i Moravané a KSČM má šest lídrů a cca třetinu kandidátů. Superlídrem je samozřejmě Kateřina Konečná.

Chodí mi do mailu zprávy jakýchsi skupin „odpadlých“ sociálních demokratů. Současně Robert Šlachta láká levicové voliče na Jiřího Zimolu a v SOCDEM nadávají někteří starostové. Je situace plně pod kontrolou, nebo čekáte do voleb potíže?

Kandidátní listiny jsou odevzdané, takže potíže neočekávám, protože není v čem. Ti, kdo jsou na kandidátce, na ní být chtějí a ti, kterým se to nelíbí, ti budou prskat. Určitě se najdou u nějací zhrzení, kteří nám budou vyčítat, že jsme si nedostatečně vyhodnotili jejich obrovský přínos, díky kterému bychom vyhráli volby, kdybychom je vzali na kandidátky, samozřejmě si vyslechneme odsudky, že se bojíme skutečných osobností v podobě politiků za zenitem, najde se jistě dost kritiků, kteří nám vysvětlí, že oni by to na našem místě dělali jinak a mnohem lépe, ale to už je jen takový politický folklór.

Naši kandidáti po letní přestávce vyrážejí mezi lidi a všichni si odpracujeme kampaň. Pak už to bude na voličích.

Když tak sumarizujete jednání, která proběhla a nedopadla: Nešlo přece jen udělat víc pro zdar jednání s Jiřím Paroubkem nebo Robertem Šlachtou? Také se psalo a mluvilo o jednání s PRO.

Kdyby se dalo udělat ještě něco dalšího, udělal bych to. Nemohli jsme ale ustoupit z hlavních principů. Jednali jsme s těmi, kteří byli ochotni jednat s námi, nehodlali jsme ustoupit z referenda o zahraničně-politických otázkách, trvali jsme na jednom společném programu a společném poslaneckém klubu a nehodlali jsme být nikomu zadními vrátky. Prostě budeme mít jednotnou korouhev, jednotné velení i jednotný plán bitvy. Nikdo se nemusí zříci svého erbu, ale bojovat budeme jako jeden celek.

Víc se pro vlast a národ v této chvíli udělat nedalo.

Doutná nám téma emisních povolenek ETS 2. Tak nějak se k nim nikdo nehlásí, Fiala proti nim chce bojovat, ale ministr životního prostředí Hladík přiznal, že s tím nic neuděláme. Tak krok za krokem, co s tím dle STAČILO! lze dělat a jak přesně?

Politika neposlušnosti! Buď zrušíme tyto povolenky, nebo ony zruší nás. Buď to dokáže nová vláda vzešlá z voleb, nebo to udělá další vláda, která vzejde z lidového hněvu a revoluce. Buď EU pochopí, že přestřelila, anebo nebude žádná EU a ani nebudeme muset vyhlašovat žádné referendum. Nevím, jestli se to dá evropským orgánům vysvětlit, ale pokud to nepochopí, nezůstane z evropských hodnot kámen na kameni.

My jsme připraveni se do této neposlušnosti pustit. Máme ve středoevropském prostoru spoustu spojenců, takže v tom nebudeme sami. Pokud to neuděláme, stane se to samo. Je přece jenom lepší rybník řízeně vypustit, než riskovat protržení hráze.

Vy často řešíte „hytlermarkety“, jak přezdíváte obchodním řetězcům. Ministr Výborný tlačil na prodej vajec z klecových chovů, ale pan Prouza jakožto zástupce řetězců ho odeslal do patřičných mezí. Jaká je vlastně reálná síla a vliv funkce ministra zemědělství?

Přesně taková, jakou jste teď viděli. Prouza si dělá s panem Výborným, co chce a je arogance sama. Samozřejmě, zákazníci okamžitě poznají, jestli jsou vajíčka z klecového chovu, anebo nejsou. Ta bezklecová budou stát dvojnásobek a budou mít horší kvalitu, protože v klecovém chovu vajíčka vypadnou hned na pás a jedou z toho slepičince ven. V bezklecovém chovu zůstanou vajíčka ve slepičárně déle, jsou více znečištěná, a tím pádem je u nich vyšší pravděpodobnost nějaké salmonely.

Ale o tom si budeme povídat příští rok, až zase naši chytří „vědci‘ nebudou chápat, proč je té salmonely tolik. Nečekám, že si někdo spojí příčinu s následkem.

Donald Trump je rozmrzelý z toho, že – jak on sám říká – si vždy hezky popovídá s Vladimirem Putinem, aby Rusko poté na Ukrajině začalo bombardovat a „mrtvoly se válí všude kolem“. A zkrátil lhůtu, po které míní uvalit stoprocentní cla na odběratele ruských surovin. Jak se v tom orientujete?

Mně se strašně líbí ten Trumpův princip – když nemám páky na Rusko a Putin mě neposlouchá, tak za tu jeho odbojnost potrestám své vlastní spojence, kteří z Ruska berou suroviny...

Všichni víme, že Putin válku neukončí, protože v ní vítězí. Stejně tak všichni víme, že ji neukončí, ani kdyby Spojené státy obnovily vojenské a finanční dodávky jako za Bidena. Stejně tak víme, že výpadek ruské ropy ze světových trhů by o dost zvedl její cenu. Já to vidím tak, že se Trump snaží nějak zařídit, aby z této blamáže Spojené státy vyvázly s pokud možno co nejméně pošramocenou pověstí. Ale jestli se mu to povede, to nevím.

„Když budu považovat Česko a Západ za ‚Plzeňský ležák‘ (samozřejmě dosaďte si jakékoliv dobré pivo), tak Ukrajina je třeba no name patok z obchodního řetězce za 4,50… Ovšem Rusko je oproti ní jenom výkaly a moč.“ Pravil na mou otázku stran ukrajinských protestů proti Zelenskému a celkové kondice Ukrajiny člen ODS Ondřej Šimíček. Zajímavé přirovnání, což?

Jo, kdyby se války vedly pomocí invektiv, byl by pan Šimíček globální supervelmoc. Panečku, ten to Rusům pěkně nandal. Ale dovolil bych si parafrázovat Bolka Polívku z Pelíšků: „Bude to stačit, myslíš?“

Válka se vede pomocí munice, které Rusko vyrábí víc než celé NATO dohromady za desetinu ceny. Vede se pomocí raket, tanků a také kanonenfutru, kterého má Rusko pořád dost navzdory jeho domnělé či skutečné zaostalosti. Válka se vede pomocí surovin, ocelářské výroby a průmyslové základny, kterou tady u nás v Evropě likvidujeme rychleji, než bys řekl Stěpan Bandera.

Ale možná se mýlím a Šimíček už je na cestě na východní frontu, tam zasype ruské pozice svými nadávkami a válka bude vyhraná.

Po volbách bychom tuto naši českou zbraň hromadného šimíčkovského ničení měli vyzkoušet v reálných bojových podmínkách. Vzhledem k tomu, jak naše armáda nakupuje zbraně, asi jinou obranu než hubatého Šimíčka ani mít nebudeme.

Generální štáb a Ministerstvo obrany si jdou otevřeně po krku kvůli únikům dokumentů o „cvičení“, v rámci něhož měli vojáci vytvářet složky na opozici. Pokud by na to STAČILO! mělo vliv, jaké změny by provedlo v armádě?

Demokracie je, že je moc pěkně rozdělená. Legislativa není exekutiva, armáda není BIS a soudy nejsou státní zastupitelství. Jestli někdo chtěl zneužít armádu a udělat z ní juntu, nemá tam co dělat a musí být okamžitě odejit. Diktaturám se říká vojenská diktatura nebo policejní stát. Žádná diktatura není hasičský stát, myslivecký stát nebo železničářský stát. Demokracie musí velmi velmi přísně dohlížet na své silové složky, protože tam jsou nejčastější zárodky diktatury. Jestli po volbách v armádě takové zárodky najdeme, budou propuštěny rychleji, než bys řekl Karel Řehka.