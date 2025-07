V Kunovicích slaví deset let od vzletu modernizovaného letounu, který opět dobývá svět

30.07.2025 11:24 | Tisková zpráva

V těchto dnech uplynulo přesně deset let od chvíle, kdy se do vzduchu poprvé vznesl letoun L 410 NG – nejnovější generace legendárního českého Turboletu, jehož kořeny sahají až do 60. let. Výroční letoun vznikl v závodě Aircraft Industries v Kunovicích a navazuje na tradici robustních, spolehlivých a univerzálních strojů, které i po desetiletích slouží po celém světě. Nová generace ovšem přináší technologický skok vpřed.