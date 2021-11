Ministerstvo zahraničních věcí pořádá mezinárodní konferenci o budování důvěry

reklama

Konferenci zahájí ministr zahraničních věcí Jakub Kulhánek, dále v panelech vystoupí respektované osobnosti a přední odborníci na mezikulturní a mezináboženský dialog jako jsou:

Miguel Moratinos, United Nations Under-Secretary General, High Representative for the United Nations Alliance of Civilizations, former Foreign Affairs Minister of Spain

Prof. Olivier Roy, Professor and Scientific Advisor to the Middle East Directions Program, European University Institute Chief

Rabbi David Rosen, American Jewish Committee, International Director of Interreligious Affairs

Dr. Mathias Rohe, Professor and Director, Department of Civil Law and Civil Procedure, Friedrich-Alexander University Erlangen-Nurnberg

Prof. Tomáš Halík, profesor sociologie na Karlově univerzitě v Praze a prezident České křesťanské akademie

Letošní konference o mezikulturním a mezináboženském dialogu nese podtitul Building Trust among Future Communities. Tématem konference je koncept důvěry jakožto pojítko mezi společenskými a mezinárodními aktéry usilujícími o mírové soužití mezi odlišnými kulturními a náboženskými komunitami. Za času rapidního nárůstu populismu a extrémismu na jedné straně a vzrůstající religiozity na druhé je důležité připomenout zásadní způsoby, kterými mohou náboženské organizace a duchovní představitelé pomoci v obnově důvěry v mezikulturních a náboženských vztazích. Tématy jednotlivých panelů jsou:

Role, kterou mohou jednotliví náboženští aktéři hrát v procesu budování důvěry mezi různými kulturami

Role občanské společnosti a náboženských organizací v procesu budování důvěry uvnitř státu a potenciální akční plány těchto institucí

Role náboženství v procesu vytváření důvěry v diplomacii

Registrace, detailní program a následně i online přenos jsou k dispozici na internetových stránkách ZDE.

