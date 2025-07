Musk opět vystartoval. Pohrozil založením vlastní strany

Anketa Žije se vám lépe, než před čtyřmi roky? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 10386 lidí

Musk na sociální síti X napsal, že dluh naroste dokonce o 5 bilionů dolarů, což považuje za šílené.

„Z šílených výdajů na tento návrh zákona, který zvyšuje dluhový strop o rekordních PĚT BILIONŮ DOLARŮ, je zřejmé, že žijeme v zemi jedné strany – STRANY PRASÁTKA PORKYHO!!! Je čas na novou politickou stranu, která se skutečně zajímá o lidi,“ vypálil na sociální síti X Elon Musk.

Obrátil se především na republikánské kongresmany. Část z nich tvoří tzv. Svobodný klub (Freedom Caucus), což je kongresový klub, který je považován za nejkonzervativnější blok v této komoře.

„Jak se můžete nazývat Svobodným klubem, když hlasujete pro zákon o DLUHOVÉM OTROCTVÍ s největším zvýšením dluhového stropu v historii?“ ptal se Musk.

How can you call yourself the Freedom Caucus if you vote for a DEBT SLAVERY bill with the biggest debt ceiling increase in history?@RepAndyHarrisMD @chiproytx — Elon Musk (@elonmusk) June 30, 2025

Na své sociální síti X také ukázal tabulku, že státní dluh USA rostl jak za vlád demokratů, tak za vlád republikánů. „Jen předstírají, že jsou to dvě strany. Ve skutečnosti je to jen jedna jednostrana,“ doplnil k tomu Musk.

They just pretend to be two parties.



It’s just one uniparty in reality. https://t.co/NEcLJNPXxm — Elon Musk (@elonmusk) June 30, 2025

Dal jasně najevo, že s novou politickou stranou to myslí vážně.

„Pokud tento šílený zákon o výdajích projde, americká strana vznikne hned druhý den. Naše země potřebuje alternativu k demokraticko-republikánské jednostraně, aby lidé skutečně měli HLAS,“ zdůraznil.

If this insane spending bill passes, the America Party will be formed the next day.



Our country needs an alternative to the Democrat-Republican uniparty so that the people actually have a VOICE. — Elon Musk (@elonmusk) June 30, 2025

A všem členům kongresu vzkázal, že každý, kdo se oháněl tím, že bude třeba snižovat výdaje státu, ale pak hlasoval pro tento Trumpův zákon, se příští rok před volbami do Kongresu setká s velkým plakátem Pinokia a obřím nápisem lhář.

Anyone who campaigned on the PROMISE of REDUCING SPENDING , but continues to vote on the BIGGEST DEBT ceiling increase in HISTORY will see their face on this poster in the primary next year pic.twitter.com/w13Qkm2e1A — Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2025

„Každý člen Kongresu, který vedl kampaň za snížení vládních výdajů a poté okamžitě hlasoval pro největší nárůst dluhu v historii, by se měl stydět! A příští rok přijdou o primárky, i kdyby to měla být poslední věc, kterou na této Zemi udělám,“ slíbil všem rozzlobený Musk.

Every member of Congress who campaigned on reducing government spending and then immediately voted for the biggest debt increase in history should hang their head in shame!



And they will lose their primary next year if it is the last thing I do on this Earth. — Elon Musk (@elonmusk) June 30, 2025

Bývalý kongresman za Texas Ron Paul konstatoval, že, jak bylo předvídatelné, v Senátu už z Velkého krásného zákona zmizelo všechno, co mělo přesvědčit republikány v dolní komoře parlamentu, aby zvedli pro zákon ruku, a zůstal jen masivní nárůst státního dluhu.

As was easily predictable, all the carrots they hung on the "Big Beautiful Bill" to get House Republicans to vote on it have been stripped from the Senate version.



The only thing remaining is the massive increase in debt.



As usual, Thomas Massie was right.



Will the final… pic.twitter.com/XVarhMVAsE — Ron Paul (@RonPaul) June 30, 2025

Psali jsme: Musk nechce, aby byla AI „šoupnutá“ doleva „Signál je zapnutý“. Muskova tajná zbraň v Íránu Setkání skutečných elit, kam Pavla ani Fialu nepozvali. Bednář o tom, co znovu zůstalo veřejnosti utajeno Grázlové, útočí Trump po vyslání armády. Elon Musk překvapil