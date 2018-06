NP Šumava: Otevírá se Medvědí stezka na Stožecku, uzavírka na Schwarzenberském kanále však trvá dále

Jedna z nejnavštěvovanějších stezek v jižní části Šumavy – Medvědí stezka, je po zpracování polomového dříví opět veřejnosti přístupná. Dále se však zpracovávají polomy na dalších místech Stožecka a Novopecka, zejména v okolí Rosenauerovy kaple na Schwarzenberském kanálu a také v údolí potoka Hučina na tzv. Hučické cestě. Z důvodu bezpečnosti jsou tyto trasy pro veřejnost uzavřené do odvolání, nejpozději však do 31. července.

„Kalamity, kterou způsobily loňská srpnová bouře a následně orkán Herwart na konci října i zimní polomy, se nám podařily zpracovat. Další polomy, v řádech tisíců metrů krychlových, ale způsobily bouřky v posledních měsících a ty se stále zpracovávají,“ vysvětluje náměstek ředitele Správy NP Šumava Jan Kozel.

„Nejvíce stromů popadalo právě v oblasti Jeleních vrchů, nedaleko Rosenauerovy kapličky a právě v okolí Hučické cesty. Tam se kolem turistických tras soustřeďuje vytěžené dříví, aktuálně tam čeká na odvoz okolo deseti tisíc kubíků. Dříví se průběžně odváží,“ dodává.

Denně tak v této oblasti projede i více než dvacet odvozních souprav, pohybuje se zde lesní technika a v případě silného turistického ruchu, který se tu očekává hned v prvních týdnech prázdnin, tu mohou nastat nebezpečné situace.

„Apeluji na všechny návštěvníky, aby v plné míře respektovali toto omezení. Nejen že se vystavují možné pokutě za jeho porušení, ale hlavně jim zde hrozí nebezpečí úrazu. Bohužel jsme já i moji kolegové velmi často potkávali v uzavřených úsecích cyklisty i pěší turisty, kteří argumentovali třeba tím, že ceduli s omezením přehlédli nebo přiznali, že ji ignorovali. A co je absolutně nepochopitelné, do zákazu vstupovali rodiče i se svými dětmi a dokonce je nechávali lézt na více než 3 metry vysoké hráně dříví. To je opravdový hazard s jejich životy,“ říká vedoucí Informační a strážní služby NP Šumava na Stožecku Luděk Švejda.

„Velmi pečlivě jsme zvažovali, zda tyto úseky uzavřít, především s ohledem na nadcházející první týden letních prázdnin, kdy právě do oblasti Jeleních vrchů přijedou desítky tisíc turistů, ale s ohledem na bezpečnost to je nutné. Věříme ale, že tyto úseky budeme moci otevřít dříve, než na konci července,“ doplňuje mluvčí Správy NP Šumava Jan Dvořák.

Mějte na paměti, že i z jiných, neuzavřených míst Schwarzenberského kanálu a cest v okolí Jeleních Vrchů se bude dřevo zpracovávat a vozit. Prosíme o trpělivost a vzájemnou toleranci. Nadcházející svátky zvýší návštěvnost na maximum, ať Vaše dovolená proběhne bez komplikací.

V oblasti Stožce a Nové Pece Správa Národního parku Šumava od loňského září dosud zpracovala okolo 150 000 m3 polomového dříví.

„Drtivá většina dříví ze zásahových částí národního parku je asanovaná nebo odvezená ke zpracování. Nutno přiznat, že kůrovcovou gradaci v ČR a mohutné polomy v Rakousku a Bavorsku pociťujeme na Šumavě v podobě přeplněných skladů zpracovatelů dřeva, pil a nedostatku kapacit odvozních souprav. Proto jsme nuceni využívat mezisklady dřeva, které máme například na ploše našeho bývalého manipulačního skladu v Nové Peci,“ vysvětluje Jan Kozel.

„Pro Správu Národního parku Šumava i pro návštěvníky je problémem, že většina kalamity zasáhla jednu oblast, územní pracoviště Stožec. Ve srovnání s orkánem Kyrill, který v roce 2007 způsobil polomy na celém území národního parku, tak personál tohoto územního pracoviště zpracoval o třetinu více dříví než tehdy. To je poznat i na odvozu dříví, který návštěvníky Šumavy nejvíce omezuje“ doplňuje náměstek Jan Kozel.

Naproti tomu, kůrovcem napadených stromů je zatím méně, než se doposud předpokládalo. I když jeho vývoj byl, kvůli teplému a suchému počasí, jež panovalo prakticky od začátku dubna, zrychlený až o čtyři týdny, evidujeme v lesích, které má ve správě Národní park Šumava, jednotky tisíc m3 kůrovcového dříví ke zpracování.

„Zatím je to dobré, ale průběh letošního jara, vláhový deficit a paralyzovaný trh dřívím nás nabádá k obezřetnosti. Máme štěstí, že na Šumavě je proti jiným oblastem ČR relativně vlhko a poslední týdny jsou srážkově příznivé. Věříme, že to posílí smrky, které tak budou mít větší šanci odolávat náletu lýkožrouta smrkového. Jsme si ale vědomi toho, že průběh sezóny může být i jiný – je začátek léta a teprve na podzim budeme moci letošní kůrovcovou situaci hodnotit odpovědněji,“ zakončuje Jan Kozel.

autor: Tisková zpráva