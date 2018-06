Na mosteckém okruhu bude k vidění formule 1 Marka Webbera

04.06.2018 17:30

Ve čtvrtek 7. června dorazí do areálu mosteckého autodromu Jaguar R5 F1, tedy monopost formule 1, s nímž v roce 2004 startoval ve velkých cenách australský pilot Mark Webber. Do kokpitu superrychlého vozu v Mostě usedne jeho majitel Klaas Zwart z Nizozemska. Jízdy na velkém závodním okruhu potrvají s přestávkami od 09:00 do 16:30 hodin, což zahrnuje čtyři testovací bloky.