Nadace ČEZ: „EPPka“ slaví sedmé narozeniny

Už sedm let dobrý pocit z pohybu a pomoci druhým propojuje do jednoho zážitku sportovně-charitativní aplikace EPP-Pomáhej pohybem Nadace ČEZ. Díky široké nabídce aktivit si ji oblíbily stovky tisíc lidí. Společně tak za tu dobu podpořili 2 143 neziskových organizací po celé České republice, a to více než 160 miliony korun. V současné době lze v rámci Ústeckého kraje podpořit Dětský domov na Severní Terase v Ústí nad Labem či Psychiatrickou nemocnici v Horních Beřkovicích.

„EPPku jsme hned od začátku zamýšleli jako aplikaci pro každého, kdo má chuť pomáhat a může se aspoň trochu hýbat. Najdete ji proto jak v mobilech nejlepších českých olympioniků, tak rekreačních sportovců, zapálených turistů, ale třeba i rodičů malých dětí, kteří rádi chodí na procházku s kočárkem, pejskařů, houbařů nebo vozíčkářů. Nezáleží na tom, jestli běžíte ultramaraton nebo jdete do obchodu pro běžný nákup, každý metr se totiž počítá,“ říká ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková. Jak dodává, na výběr mají EPPkaři v současnosti celkem 26 různých pohybových aktivit.

Nadace ČEZ podle ředitelky také reaguje na nejrůznější trendy a náměty samotných uživatelů. Loni třeba rozšířila aktivity o plogging, což je běh spojený se sbíráním odpadků, populární zejména ve skandinávských zemích. Ulevit přírodě od nepořádku po neukázněných turistech mohou EPPkaři třeba při zdolávání některé z etap Cesty Českem, což je projekt motivující zájemce obejít celou republiku kolem dokola. „Vyšli jsme rovněž vstříc požadavkům na vytvoření funkce, která umožňuje propojit jednotlivé uživatele do virtuálních týmů, aby si lidé mohli navzájem sdílet výsledky a motivovat se k lepším výkonům.“

Symbolický šek na 50 000 korun získal Dětský domov na Severní Terase v předstihu, neboť ulicemi Ústí nad Labem vedly různě dlouhé trasy ČEZ RunTour, jehož účastníci svým během vysportovali pro domov důležité startovací body. Od regionálního zástupce Nadace ČEZ Oty Schneppa ho za dětský domov převzal vychovatel Viktor Osička. Foto: Archiv Nadace ČEZ

Lidé s EPPkou strávili sportováním již 7 226 475 hodin a zdolali 41 845 173 kilometry, což odpovídá zhruba třetině vzdálenosti Slunce od Země nebo 54x na Měsíc a zpět. Celkový počet hodin pak představuje 825 let. Kdybychom se tedy vrátili do minulosti, psal by se rok 1197. V té době například saracénští piráti sužují jižní Francii, Čingischán podniká ničivé nájezdy na území severovýchodní Číny a v prosinci podruhé na český trůn usedá (zatím pouze jako) kníže Přemysl Otakar I. Když se vrátíme do současnosti, tak v rámci severních Čech lze nyní podpořit ústecký Dětský domov na Severní terase, pro něhož minulou sobotu běželi se zapnutou aplikací EPP-Pomáhej pohybem ulicemi krajské metropole i účastníci ČEZ RunTour.

„Všem moc děkujeme. Rádi bychom ve finále získali 50 000 korun na prázdninové a rekreační aktivity pro naše děti. Cestování totiž není jen o poznávání nových míst, ale i sebe sama, vlastním rozvoji, nových zážitcích a dobrodružstvích. To vše bychom jim chtěli zprostředkovat prostřednictvím poznávacího zájezdu do Slovinska s výletem do Itálie na pohádkový zámek Miramare,“ uvedl během převzetí symbolického šeku vychovatel Viktor Osička zastupující ústecký dětský domov, jehož osazenstvo se pochopitelně do běhu rovněž zapojilo. Předání šeku bylo sice trochu předčasné, a to právě díky běžeckému svátku s hojnou účastí, nicméně dvě třetiny potřebných bodů již domov od svých příznivců získal jen během uplynulého víkendu a pondělního dopoledne.

V Ústeckém kraji bylo za 7 let díky aplikace EPP-Pomáhej pohybem zrealizováno 139 projektů za 9,5 milionu korun. Dalším do EPPky nasazeným severočeským projektem, jemuž lze nyní přiřadit body, je multižánrový kulturně vzdělávací a charitativní festival Beřkovické léto 2022 pořádaný Psychiatrickou nemocnicí Horní Beřkovice. Hlavním cílem projektu je realizace samostatných koncertů, promítání filmů, přednášek, terapií a dalších aktivit, které oslovují nejen pacienty a zaměstnance nemocnice, ale také školy a odbornou i laickou veřejnost z přilehlých regionů. Do dosažení cíle zbývalo v pondělí odpoledne něco málo přes 97 000 bodů.

