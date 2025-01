Nadace ČEZ: Oranžový přechod ve Svijanech umožní bezpečný přístup do pivovaru i k zámku

Realizace projektu si vyžádala 280 587 korun, z toho na osvětlení získala obec 120 000 korun od Nadace ČEZ v rámci grantu Oranžový přechod. Ten nyní spojuje i nový chodník po obou stranách vozovky.

„Zámek a pivovar od sebe odděluje komunikace III/27917. I když se to na první pohled nezdá, je hojně využívána motoristy, kteří se potřebují dostat ze Svijan kamkoliv. A co si budeme povídat, obě místa jsou velmi atraktivní a stále lákají k návštěvě, takže k nám přijíždí i dost turistů, ať již za historií nebo dobrým pěnivým mokem. Z parkoviště u zámku tak návštěvníci přebíhají přes silnici do pivovarské restaurace a naopak, a to kvůli zatáčce na dost nepřehledném místě. V areálu zámku se navíc koná mnoho akcí, takže se tudy pohybují rodiny s dětmi a kočárky. Nový a nasvětlený přechod tak zvýší bezpečnost všech, co se chtějí dostat na tu či onu stranu. Navíc přes den samotné oranžová sloupy řidiče již z dálky upozorní, že je zde přechodové místo a budou mít tak dost času přizpůsobit tomu svůj styl jízdy,“ uvedl starosta Petr Felkner.

Grantové řízení Oranžový přechod je zaměřeno na podporu zvyšování bezpečnosti formou instalace osvětlení přechodů pro chodce. Nadační příspěvek 120 000 korun je určen na instalaci osvětlení dosud neosvětlených nebezpečných přechodů pro chodce v intravilánu i extravilánu obce. Bezpečnost na rušných komunikacích nejen v blízkosti škol, školek a další veřejných budov mají města a obce možnost ovlivnit už od roku 2013, kdy Nadace ČEZ poprvé vyhlásila grantové řízení Oranžový přechod, a to v duchu základního bezpečnostního hesla na silnicích „Vidět a být viděn“.

V letech 2013-2024 Nadace ČEZ podpořila 266 projektů Oranžových přechodů za téměř 36 milionů korun. (Slovo projekt je přitom na místě, neboť někde dokázali z jednoho grantu nasvítit i vícero zeber najednou.) Na Liberecký kraj z toho připadá 8 projektů za 1 267 503 koruny. Dost tak pokulhává za sousedním Ústeckým krajem, kde již Nadace ČEZ přispěla 6 480 586 korunami na 52 projekty.

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Vznikla jako jedna z prvních a stále je největší firemních nadací v České republice. Každoročně podporuje řadu projektů, které reagují na aktuální potřeby společnosti. Grantové programy jsou zaměřeny na sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivní spolupráci s regiony. Některé jsou otevřeny celoročně, časově omezené podání žádosti se nyní aktuálně třeba týká granty Stromy, který bude uzavřen 27. ledna. Na něj pak naváže právě grant Oranžový přechod, který bude spuštěn 1. a uzavřen 28. února letošního roku. Více informací najdete ZDE.

