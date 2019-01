Nadace ČEZ: Žádosti o grant na výsadbu zeleně se přijímají do konce ledna

Čtyři sta podpořených projektů výsadby zeleně a 92 125 vysazených stromů; to je osmiletá bilance grantového řízení Nadace ČEZ, které má prostý název – Stromy. Jen ve Středočeském kraji bylo od roku 2011 vysazeno 29 325 stromů či okrasných keřů.

Grant Stromy pochopitelně vyhlásila Nadace ČEZ i pro letošní rok. Samosprávy, které chtějí výsadbu realizovat na jaře, mají nyní nejvyšší čas na podání žádosti. Posledním dnem, kdy ji lze podat, je totiž 31. leden.

Převážně lípy, javory a habry, různé druhy jehličnanů a ovocných stromů či rozmanité okrasné keře během uplynulých let zapustily kořeny v obydlených místech i ve volné krajině. Někde byly ozdraveny původní aleje u silnic a polních cest, jinde byla obnovena, případně zcela nově vznikla, liniová, sadová či parková výsadba. Jeden strom přitom za svůj život odebere z atmosféry přibližně jednu tunu CO2. Celkově tak stromy vysazené za podpory Nadace ČEZ zadrží přes 92 tisíc tun CO2. Kromě okrasného účelu pak na mnoha místech slouží vzrostlé listnáče a jehličnany například i jako protiprašná nebo protihluková bariéra.

„Stromy doprovázejí naše cesty odjakživa, proto jejich vykácení nebo špatný stav málokdy unikne naší pozornosti. Obvykle považujeme lokality s bohatou zelení za přívětivější. Stromy ale zdaleka neplní jen estetickou funkci. Šikovně umístěná zeleň také snižuje negativní důsledky urbanizovaného prostředí, je schopná zvyšovat vlhkost vzduchu a tlumit výkyvy teploty. Funguje jako významný producent kyslíku, částečně vzduch zbavuje škodlivých plynů a pachů a slouží rovněž jako přirozený kryt a zdroj potravy pro drobné živočichy, větrolam nebo protihluková stěna,“ doplňuje Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ.

Ochrana životního prostředí je tudíž podstatou grantového řízení Stromy, které Nadace ČEZ pravidelně vypisuje již od roku 2011. Jen vloni tak obcím Skupina ČEZ se svou nadací darovala na výsadbu 3,7 milionu korun. „Zájem měst a obcí o výsadbu zeleně neustává, což nás velice těší. Stejně tak i to, že jim můžeme vycházet vstříc a zároveň tak přispět ke snížení emisí CO2 a dalších škodlivých látek. Vždy máme radost, když vidíme, že se do výsadby zapojí celé rodiny s dětmi, které tak mají od útlého věku možnost uvědomit si, jak jsou stromy důležité,“ uvedla ještě Michaela Ziková.

Také letos mohou města a obce získat například na obnovu alejí, vybudování nových parků nebo zelených protihlukových stěn nadační příspěvek v maximální výši 150 tisíc korun. Jednou z podmínek je výsadba původních a pro danou lokalitu vhodných dřevin. Tam, kde chtějí výsadbu realizovat na jaře, si ale musí s podáním žádosti pospíšit, a to do 31. ledna. Druhé kolo přijímání žádostí do grantového řízení Stromy v rámci podzimní výsadby pak proběhne v květnu. Každá obec či město mohou o příspěvek požádat jednou za rok. Více podrobností ZDE.

autor: Tisková zpráva