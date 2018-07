Nemocnice České Budějovice: Otevřený dopis

Vážení,

dovolte nám reagovat na vaše tiskové a mediální prohlášení ze dne 25. a 26. 7. 2018.

Z vašich prohlášení je zcela zřejmé, že váš výklad postupu nákupu léčivých prostředků a zdravotnického materiálu svědčí o neznalosti dané problematiky.

Postup objednávání léků přes distributora praktikují všechny nemocnice v České republice, včetně těch státních – fakultních.

Je přinejmenším s podivem, že upozorňujete pouze na konání Nemocnice České Budějovice, a.s. a to způsobem, kdy zkreslujete, ať již záměrně či z neznalosti, informace dostupné z veřejných registrů, aniž byste oslovili management Nemocnice České Budějovice, a.s. za účelem získání dalších informací.

Zároveň zcela odmítáme vaše lživá a zavádějící prohlášení prezentované ústy vaší tiskové mluvčí Terezy Krištofové před ÚOHS, viz reportáž ČT.

Ve vydané tiskové zprávě Nemocnice České Budějovice, a.s. ze dne 25. 7. 2018 uvádíme vaše tvrzení na pravou míru.

Dovolujeme si vás rovněž upozornit, že vaše činnost poškozuje dobré jméno společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s.

Pokud by tyto vaše nepodložené útoky měly dále pokračovat, budeme nuceni se jim bránit všemi dostupnými zákonnými prostředky.

autor: Tisková zpráva