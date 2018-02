PROFI CREDIT Czech: Zimní sporty provozuje více než polovina Čechů

Češi mají zimní sporty rádi, i když se nejedná o levného koníčka. I proto se jim častěji věnují mladší lidé do 44 let s vyššími příjmy. Naopak největší podíl (61 %) těch, co aktuálně zimní sporty vůbec neprovozují, je mezi respondenty s čistým příjmem domácnosti do 20 tisíc.

Nejoblíbenějším zimním sportem je podle výsledků průzkumu sáňkování a bobování, které alespoň příležitostně provozuje 47 % respondentů. Na druhém místě se umístilo bruslení (42 %), na dalších pak sjezdové lyžování (36 %), běh na lyžích (11 %) a snowboarding (9 %). Lední hokej, považovaný za český národní sport, provozuje pouze 7 % dotázaných.

Sáňkování, bobování a bruslení se těší velké oblibě nepochybně i proto, že jde o zimní aktivity, které nejsou příliš náročné na výbavu. V případě sáňkování a bobování ji do 2 tisíc korun pořídilo 80 % respondentů, u bruslení se do této částky vešlo 70 % dotázaných.

Výrazně dražším sportem je sjezdové lyžování, které vyžaduje náročnější vybavení, ke kterému je nutné přičíst náklady na skipas a cestu na hory. Útratu za vybavení přes 5 tisíc korun deklarovalo 43 % respondentů průzkumu. „Zatímco v případě méně nákladných zimních sportů jsou spotřebitelé schopni nákup vlastního vybavení financovat ze svých běžných finančních prostředků, v případě lyžování jedna třetina respondentů uvedla, že musí na pořízení výbavy nějakou dobu šetřit. Zejména nákup nového lyžařského vybavení pro děti bývá jedním z důvodů, proč si lidé berou v zimních měsících nebankovní půjčku“, dodává Martin Kašpar, vedoucí marketingového oddělení společnosti PROFI CREDIT.

autor: Tisková zpráva