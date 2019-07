Pardubický kraj: Záměry investora ve Vitce Brněnec mají podporu okolních obcí

„Pro nás je velmi důležité, aby se podařilo odstranit brownfield v centru obce a najít využití pro celý velmi rozsáhlý areál. Vzhledem k tomu, že jsem měl možnost seznámit se s aktuálním záměrem rodiny Löw-Beer, věřím, že se podaří nejprve zajistit celý areál a následně jen upravit tak, aby se mohl stát turistickým lákadlem s celosvětovým významem,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který začátkem června jednal se zástupci rodiny a nadačního fondu. „Jsem přesvědčený, že celý záměr musí být komunikovaný s občany, ale také starosty širšího okolí. Je jednoznačně pozitivní, že mikroregion má velký zájem na tom, aby byl areál využit a fungoval ve prospěch všech,“ řekl hejtman Netolický.

Ten se starostou Kašparem hovořil také o aktuální dopravní situaci vzhledem k přetíženosti silnice I/43 směrem na Brno. „Na silnicích první třídy není obecně možné zakázat vjezd kamionů, jelikož ty slouží právě k tranzitu. Po dokončení dálnice D35 až do Mohelnice lze očekávat přirozený úbytek, avšak to je ve všech úsecích ještě hodně daleko,“ uvedl hejtman Netolický, který zmínil investiční aktivity kraje do silnic II. a III. tříd v celé lokalitě.

autor: komerční tisková zpráva