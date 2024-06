Prázdninový tip ČEZ: Navštivte některé z našich informačních center

Na návštěvníky, hlavně děti, zde totiž od 9 do 15 hodin čekají zajímavé hrátky, během nichž budou moci proniknout do tajů energetiky všemi svými lidskými smysly. Netradiční start do letních prázdnin je pochopitelně pro všechny zdarma a bez nutné registrace předem. Úspěšné řešitele čeká i drobná odměna.

„Jak jinak odstartovat čas prázdnin, než zajímavými hrátkami. Po příchodu do infocentra tak dostanou návštěvníci kartičku, počítáme, že hlavně půjde o děti, a na každém stanovišti pak po splnění zadaného úkolu do ní obdrží razítko. Odměnu pak získá ten, kdo bude mít plný počet razítek. Jak jinak, bude jich pět, stejně jako je lidských smyslů. Úkoly budou tedy cíleně zaměřeny na zrak, sluch, čich, hmat a chuť. Třeba v případě sluchu půjde o správné propojení hluku a daného zařízení. Například kotle či generátoru a poté ho přirovnat třeba k jízdě vlaku, vibracím pračky a podobně. Co se chutě týče, budou muset správně spojit energetický obsah potravin se stejným energetickým obsahem ve zdrojích energie. Osobně už se těšíme na to, jak podle čichu poznají jednotlivé druhy energie,“ doplňují se navzájem Zdena Zolotarjov a Dana Daňková, průvodkyně infocentra.

Anketa Kdyby Česká televize zítra zcela a bez náhrady zanikla a přestala vysílat, chyběla by vám? Ano 1% Ne 94% Částečně 3% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 13617 lidí

Aby toho nebylo málo, v suterénu Infocentru Elektrárny Ledvice je naistalována zajímavá výstava, která mapuje historii moderních olympijských her, tedy od roku 1896 až po ty, které se uskuteční letos od 26. července do 11. srpna. Výstava návštěvníky provede všemi olympijskými milníky v průběhu let, seznámí je s olympijskými hodnotami a podrobněji jim představí letošní olympijské hry v Paříži. Ty s uskuteční od 26. července do 11. srpna. Pro děti je připravena i malá kvízová soutěž.

„A do třetice rozjíždíme ve všech infocentrech Skupiny ČEZ tradiční prázdninovou soutěž, která je primárně cílená na děti nebo rodiče s dětmi. Od července do srpna tak na ně čeká během prohlídek kvíz s pěti otázkami týkajícími se bezemisní energetiky, tedy obnovitelných zdrojů a jádra. Kdo kvíz správně vyplní, získá speciální karetní hru „Hledej!“. Ta prověřuje nejen postřeh, ale je také plná piktogramů vztažených na energetiku a ČEZ, a to včetně vysvětlivek. Třeba u některých již starších dětí pak každodenní hraní zvýší zájem o studium některého z technických oborů,“ doplňuje Kateřina Bartůšková, vedoucí infocenter Skupiny ČEZ.

Infocentrum Elektrárny Ledvice je zaměřené na klasickou energetiku a je jediné svého druhu v ČR. Tematicky doplňuje ostatní infocentra Skupiny ČEZ věnující se jaderné energetice a obnovitelným zdrojům. Návštěvníky přitom seznamuje s končící érou doby uhelné a nástupem nízkoemisních technologií. Elektrárna Ledvice, respektive její moderní, vysoce ekologický výrobní blok s nadkritickými parametry, tuto éru jako poslední definitivně uzavře. Infocentrum nabízí tři patra nabitá zážitky a poznáním. Na návštěvníky tu čeká interaktivní expozice plná virtuálních prvků a audiovizuálních technologií, díky jimž každý pozná, jak taková elektrárna vlastně funguje. V duchu Čisté Energie Zítřka průvodkyně přibližují i budoucnost energetiky na příkladu obnovitelných zdrojů. Od listopadu 2009 si do infocentra našlo cestu kolem 70 000 návštěvníků. Jen v loňském roce jich bylo rekordních 9 862, z toho 221 cizinců.