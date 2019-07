Psychologická péče v zařízeních SUZ MV

Naše organizace prostřednictvím našich smluvních psychologů poskytuje psychologickou péči jak žadatelům o mezinárodní ochranu, tak azylantům, ale i cizincům, kteří jsou v ČR zajištěni v zařízeních pro zajištění cizinců. Pro každé z našich zařízení máme k dispozici vlastního psychologa.

Hned při prvním kontaktu sociální pracovníci nabízejí klientům možnost využít psychologickou péči. Psychologové jsou na vyžádání schopní v relativně krátkém čase přijet do zařízení a poskytnout klientům například krizovou intervenci, při delším pobytu klienta například v pobytovém středisku mohou poskytovat i opakovanou terapeutickou pomoc. Je zcela obvyklou praxí poskytovat také odbornou psychologickou péči klientům s PTSD. Psychologická péče je tedy nedílnou součástí služeb, které v našich zařízeních poskytujeme. Po celou dobu pobytu se mohou klienti s žádostí o pomoc psychologa obrátit na sociální pracovníky Správy uprchlických zařízení.

Tato služba je pro všechny uvedené klienty zdarma a v případě potřeby zajišťujeme při intervencích taktéž bezplatné tlumočení do rodného jazyka klienta.

Služby psychologů poskytujeme na základě mandátu, který nám dává zákon č. 325/1999 Sb., o azylu. Důvod, proč tyto služby poskytujeme, je poskytnout žadatelům o udělení mezinárodní ochrany podporu v oblastech bezpečnosti a bezkonfliktního soužití, jako prevence sociálně-patologických jevů nebo jako pomoc při zvládání jejich adaptačních potíží. Jde nám o to, aby klienti, kteří přichází z různých částí světa a nesou si sebou různé prožitky (patří mezi osoby zranitelné), měli psychologa dostupného co nejdříve.

Nelze ale opomenout ten fakt, že žadatelé o udělení mezinárodní ochrany i držitelé mezinárodní ochrany (azylanti) mají přístup ke zdravotní péči ve stejném rozsahu jako běžný občan České republiky. V praxi to znamená, že mohou využívat psychologické i psychiatrické služby v daném regionu jako součást služeb hrazených v rámci veřejného zdravotního pojištění. S některými klinickými psychology i psychiatry ve zprostředkování služeb klientům spolupracujeme nebo jsme úzce spolupracovali. Včetně zajištění tlumočnických služeb, pokud je to nutné. Znamená to tedy, že součástí nabídky pro zmíněné klienty jsou jak služby našich smluvních psychologů, tak veřejně dostupné služby v této oblasti.

Psali jsme: Správa uprchlických zařízení: Integrační centra pomáhají obcím, zaměstnavatelům a cizincům již 10 let SUZ MV: ZZC v Bělé-Jezové navštívili kolegové z bavorského ANKER Zentrum Bamberg Ředitel Bacík představil práci SUZ MV na Podvýboru pro migraci a azylovou politiku PS PČR Správa uprchlických zařízení MV se připojila k oslavám výročí 100 LET REPUBLIKY

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva