860 tisíc Ukrajinců v EU. Někteří je chtějí vrátit

reklama

Anketa Jste rádi, že v USA prošel balík pomoci pro Ukrajinu? Ano 5% Ne 93% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 15182 lidí podle agentury Reuters ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba své krajany, kteří uprchli za hranice, kritizoval za to, že se vyhýbají službě při obraně své napadené země, která je již 26 měsíců ve válce a čelí nedostatku vojáků.



Zatímco mnozí ukrajinští obránci slouží již mnoho měsíců bez odpočinku a bojují proti ruské agresi, statisíce další ukrajinských mužů ve vojenském věku uprchly do zahraničí. Agentura Reuters uvádí, že asi 860 tisíc ukrajinských mužů se v době, kdy se jejich země se potýká s nedostatkem vojáků v tažení proti lépe vybavené a početnější ruské armádě, schovává v Evropské unii.



Ukrajinskému ministru došla s těmito spoluobčany trpělivost a tvrdě zkritizoval, že ukrajinští muži podléhající branné povinnosti žijí v zahraničí, ale přesto chtějí nadále od své země, aby jim poskytovala služby. „Pokud někdo věří, že zatímco někdo bojuje daleko v první linii a riskuje svůj život pro tento stát, zatímco někdo jiný zůstává v zahraničí a přijímá služby našeho státu, tak takhle to nefunguje,“ napsal.

Fotogalerie: - Pochod za Ukrajinu

„Jak to teď vypadá: muž v branném věku odešel do zahraničí, ukázal svému státu, že mu nezáleží na jeho přežití, a pak přijde a chce od tohoto státu přijímat služby. Takto to nefunguje. Naše země je ve válce,“ vadí Kulebovi, že zatímco mnozí Ukrajinci dennodenně nasazují život pro ochranu své vlasti, část jejich spoluobčanů pouze čerpá služby v zahraničí.

Protecting the rights and interests of Ukrainian citizens abroad has always been and remains a priority for the MFA. At the same time, under the circumstances of Russia’s full-scale aggression, the main priority is to protect our Homeland from destruction.



How it looks like now:… — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 23, 2024

Pomoci Ukrajině s nedostatkem vojáků či nikoliv?

Anketa Vnímáte Izrael jako spojence České republiky? Ano 23% Ne 72% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 15239 lidí bylo mezi ekonomicky aktivními držiteli dočasné ochrany 35 % mužů.

Vyslyšet volání Ukrajiny již odmítlo Německo, jež sdělilo, že na jeho území budou moci i Ukrajinci s neplatným pasem, kdežto Litva, jejíž ministr obrany Laurynas Kasčiunas dle zpravodajského serveru Delfi sdělil, že je Litva Ukrajině připravena pomoci s repatriací mužů v odvodním věku.



„Ukrajina nutně potřebuje mobilizační rezervu. Jedná se o ty občany, kteří mohou být v odvodním věku a odešli. Není to spravedlivé vůči těm Ukrajincům, kteří bojují za svou zemi,“ uvedl litevský ministr, jenž stejně jako Kuleba poukazoval na to, že zatímco se někteří Ukrajinci vyhýbají vojenské službě, mnoho jejich spoluobčanů dennodenně při obraně vlasti riskuje život.



Fotogalerie: - Výcvik vojáků na Ukrajině



Litevská ministryně vnitra Agne Bilotaiteová poznačila, že důležité bude, jak se rozhodnou sousedi země a chce o otázce jednat s dalšími pobaltskými státy a Polskem.

Fotogalerie: - Ukrajinští Romové na Hlaváku

Mladí Ukrajinci v polských kavárnách

Právě z Polska pak již také zaznívají názory, že by se mělo Ukrajině pomoci s návratem ukrajinských mužů. Místopředseda polské vlády a tamní ministr obrany Władysław Kosiniak-Kamysz se, jak uvádí televize Polsat, vyjádřil, že se ukrajinskému rozhodnutí utnout služby svým občanům, kteří se před vojenskou službou schovávají v zahraničí, nediví. „Nejsem překvapen, že ukrajinský ministr zahraničí přijal takové rozhodnutí,“ uvedl s tím, že Ukrajina naléhavě potřebuje na frontu poslat nové vojáky.



„Myslím, že mnoho našich krajanů bylo a je zděšeno, když vidí mladé ukrajinské muže v kavárnách a přitom slyší o tom, kolik úsilí nás pomoc pro Ukrajinu stojí,“ nepáral se s kritikou přístupu části Ukrajinců k obraně vlasti a dodal, že se proto rovněž nediví, že mají ti, kteří jsou na frontě oprávněný vztek na své vrstevníky, kteří se „rozprchli po světě“.

Fotogalerie: - Za ukrajinské děti

V otázce přístupu Česka má jasno například český europoslanec Alexandr Vondra (ODS), dle nějž bychom v podpoře napadené Ukrajiny neměli polevit, ale zároveň by měli za svou zemi bojovat i samotní ukrajinští muži. Na otázku novináře Radka Bartoníčka, co by poradil Ukrajinci, který si přeje co nejrychlejší odchod ruské armády ze země, uvedl, že pokud by to byl zdravý mladý muž, tak by mu řekl, aby se vrátil a bojoval. „Proč nejsi tam?“ ptal by se prý mladých ukrajinských mužů, kteří by chtěli od nás slyšet, jak jeho zemi pomůžeme dodávkami zbraní my.

RNDr. Alexandr Vondra ODS



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Psali jsme: 30 000 Kč pokuta za zákaz Ukrajincům. Mezitím další rvačka. „Policie ČR nepřijela.“ To si to ČT zase podělala. Seriál Stíny v mlze viděl, kdo neměl Naučit se německy a do práce. Němci tlačí uprchlíky do zaměstnání Zlé. Bitva o Časiv Jar: Co Ukrajinci nechtějí slyšet

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Ukrajinci Informace pro ukrajinské občany na území ČR v návaznosti na ruskou agresi na Ukrajině na leznete na oficiálních stránkách MV ČR. MV ČR také pro tento účel zřídilo samostatný portál. Základní informace o ukrajinské diaspoře v České republice naleznete na těchto stránkách.

válka na Ukrajině Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.