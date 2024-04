Svaz vinařů ČR: Účet za škody ve vinicích přesáhl dvě miliardy. Zapomeňme na daň, musíme řešit přežití a budoucnost

reklama

Vinaři ale varují, že měnící se klima není jediným problémem domácího vinařství, a žádají aktivnější přístup k jejich řešení ze strany ministerstva. Ministra zemědělství zároveň vyzvali, aby se v této kritické situaci zasadil o zastavení diskuse k zavedení spotřební daně na tichá vína.

„Vlivem jarních mrazů, které zasáhly celou Českou republiku v období od 18. do 26. dubna, došlo k celkové úhrnné škodě u ročníku 2024 ve výši asi 2,1 mld. Kč. Pro naše odvětví je to další rána v krátkém sledu, a proto jsme vyzvali ministra zemědělství, aby se zasadil o zastavení debat k zavedení spotřební daně na tichá vína. To by pro nás byla v tuto chvíli cílená likvidace. Dopady mrazů na sektor budou fatální, zcela jistě to ovlivní cenu hroznů ročníku 2024 a také dojde ke snížení objemu domácí suroviny,“ říká Martin Chlad, prezident Svazu vinařů České republiky.

„K uvedené škodě je nutno připočíst i škodu na aktuálních výsadbách vinic, které jsou v současné době neplodné, nebo například lidi, kteří teď přišli o vinici a o práci. Tuto škodu nemáme nyní odhadnutou,“ doplňuje Chlad. O poškozené vinice bude přitom potřeba v následujících měsících pečovat stejně jako o ty zdravé, což znamená další náklady bez vidiny příjmů ze sklizně.

Během sčítání škod mezi vinaři se ukázalo, že kromě mrazů trápí vinaře také chabý přístup ministerstva zemědělství k dění v oboru a nulová podpora při snahách o řešení klíčových problémů v odvětví. „Na problémy našeho oboru a jeho křehkost upozorňujeme už téměř rok a já stále častěji čelím dotazům z členské základny, proč se problémy aktivně neřeší,“ uvedl Martin Chlad.

Vinařům chybí odpověď na otázky Proč ještě nebyla zahájena novelizace vinařského zákona? Proč nebyly podniknuty žádné kroky na půdě EU k otevření diskuse o budoucnosti vinařského oboru? nebo Proč ministerstvo aktivně nepodporuje a neiniciuje zavedení minimální jednotkové ceny za alkohol?

„Naši vinaři se oprávněně domnívají, že ministr zemědělství Marek Výborný zrazuje jejich zájmy, namísto toho se věnuje zachraňování jeho stranické reputace. Proto jsme pozvali ministra k veřejné diskusi ve Velkých Bílovicích příští týden, aby své názory a postoje mohl vysvětlit osobně. Očekáváme, že akce se zúčastní několik set vinařů,“ sdělil Chlad.

Zatímco na domácí scéně se o problémech mluví jen potichu, v Evropě se začíná situace měnit. Na Evropskou komisi se v uplynulých týdnech obrátily všechny evropské vinařské organizace, protože situace začíná být neudržitelná v celé vinařské Evropě a je reálný předpoklad, že po úvodním zasedání nově zvoleného Evropského parlamentu a nástupu nové komise budou zahájena příslušná jednání, protože iniciativu převzaly také velké vinařské země.

„Jsme rádi, že na včerejší konferenci dorazil pan hejtman Grolich jakožto nejvyšší představitel Jihomoravského kraje, protože vinařská obec logicky očekává, že ze své pozice jednoznačně podpoří ukončení debat o spotřební dani na tichá vína a bude v tomto směru apelovat na ostatní politiky,“ sdělil Bořek Svoboda, ředitel Zámeckého vinařství Bzenec.

