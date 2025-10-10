ŘVC: Čekací stání pro malá plavidla u plavební komory Štěchovice

Cílem projektu je zajištění bezpečných a komfortních podmínek pro rekreační plavbu na Vltavě umožněním krátkodobého vyvázání malých plavidel po dobu čekání na proplavení komorou. Hotovo by mělo být v létě příštího roku.
„Rekreační plavba na Vltavě má v posledních letech výrazně rostoucí význam. Nová čekací stání u plavebních komor zvýší bezpečnost posádek, pohodlí i celkovou plynulost provozu,“ uvedl Lubomír Fojtů, ředitel Ředitelství vodních cest. „Štěchovice jsou plavební komorou s nevyšším spádem v České republice, kterou je ročně proplaveno 1200 sportovních plavidel. Zejména v dolní vodě je velmi náročné vyčkávání s lodí v silném proudu vody z prázdnící se plavební komory,“ dodal.
Projekt přispívá k postupnému zlepšování infrastruktury pro vodní turistiku v České republice a navazuje na další rozvojové aktivity ŘVC ČR.
Štěchovická plavební komora byla dokončena v roce 1944 a překonává spád 20 metrů. Evropským unikátem jsou její dolní a střední vzpěrná vrata o výšce 24 metrů, což je u tohoto typu konstrukce zcela ojedinělá a mimořádná výška. Komora je umístěna u strmého skalnatého svahu a geologické poměry ovlivňují i konstrukci a stavební postup při budování obou čekacích stání.
Na pravém břehu nad plavební komorou vznikne podélné čekací stání u plovoucího mola, rozděleného do tří desetimetrových sekcí, kopírující aktuální hladinu v nádrži. Konstrukce bude vybavena bezpečnostním zábradlím, odraznými prvky a pochozí plochou z ocelového pororoštu. Přístup na molo bude pouze z vody.
V dolní vodě bude vybudováno čekací stání podél železobetonové zdi v délce 30 metrů, zhruba 65 metrů po proudu od komory. Stání umožní přístup na břeh a bude vybaveno kamerovým systémem a komunikačním zařízením s plavební komorou. Betonová zeď bude opatřena úvaznými prvky, žebříky a bezpečnostním zábradlím.
„Jako první budou zahájeny práce na dolním čekacím stání. Stavbu zahajujeme zajišťovacími pracemi, které zpevní svah a umožní následně pracovat ve vodě. Tato činnost potrvá zhruba 14 dnů, a poté budou pokračovat speciální zakládací práce, tedy vybudování stavební jímky ve vodě. Ještě letos také předpokládáme zahájení prací na horním čekacím stání, kde budou v břehové části vybudovány čtyři kotevní bloky, ke kterým se následně upevní kovová konstrukce plovoucího mola vyrobená v externích dílnách,“ říká Martin Blažek, stavbyvedoucí společnosti STRABAG Water, s.r.o.
Stavební náklady ve výši 64,5 mil. Kč bez DPH hradí Státní fond dopravní infrastruktury.
autor: Tisková zpráva