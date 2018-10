Rychleji a bez občanky – Česká pošta spouští výdej balíků na kód

Zásilku tak může vyzvednout také kdokoli z příbuzných či známých, kterým adresát předá unikátní šestimístný kód. Ten pošta zašle adresátovi formou SMS na mobilní telefon nebo prostřednictvím e-mailu. K vyzvednutí pak stačí už jen znát jméno adresáta nebo číslo zásilky.

„Odpadá zbytečná administrativa, sníží se počet úkonů nutných k výdeji balíků a celý proces se zrychlí. Samotný čas ušetřený díky vydávání zásilek na kód odhadujeme na jednu až dvě minuty na každou zásilku. To pro ilustraci znamená, že pokud přijde na pobočku pro svůj balík deset lidí, jedenáctý klient bude obsloužen o čtvrt hodiny dříve, než tomu bylo dřív,“ říká ředitel divize obchod a marketing České pošty Martin Vránek.

Takto jednoduše bude možné vyzvednout většinu z uložených balíkových zásilek, např. Balík Na poštu, Balík Do balíkovny, Balík Komplet, Balík Do ruky, vnitrostátní EMS zásilku a další. Na pobočkách s novým vyvolávacím systémem může klient sám zadat kód a v ten moment již mohou pracovníci v zázemí začít zásilku připravovat ještě před tím, než se klient vůbec dostane na řadu. Znamená to další zrychlení a časovou úsporu. Pracovníkům přepážek na poštách odpadne administrativní zátěž v podobě opisování údajů z občanských průkazů. Zároveň nebudou muset tisknout a nechat podepisovat potvrzení o převzetí zásilky.

„Aby nová služba přinesla zrychlení pro všechny zákazníky, je také zapotřebí maličkost na straně odesílatelů zásilek – aby nám jednoduše ke každé zásilce sdělili mobilní číslo nebo e-mail adresáta a měli jsme kód kam poslat. Bohužel celá čtvrtina zásilek od e-shopů a katalogových prodejců v současnosti takový údaj neobsahuje,“ říká Martin Vránek.

Česká pošta proto na začátku října oslovila stovky velkých e-shopů a dalších hromadných podavatelů. Informovala je o výhodách výdeje zásilek na kód s tím, že je třeba k zásilkám dodat telefonní číslo nebo e-mail adresáta.

Služba je dostupná i pro individuální zásilky odesílané občany. Stačí na daný balík připsat mobil nebo e-mail adresáta a usnadnit mu tak vyzvednutí zásilky.

Česká pošta společně s výdejem na kód připravila i posílení počtu Balíkoven - specializovaných přepážek pro výdej balíků. V průběhu října se jich otevře celkem sto. Po celé České republice tak bude fungovat na 170 nejfrekventovanějších poštách.

autor: Tisková zpráva