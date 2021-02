SANEP: Volební preference do Sněmovny PČR - únor 2021

Sněmovní volby by i v únoru přes mírný pokles vyhrálo hnutí ANO, druhou pozici by obsadilo koaliční uskupení Piráti/STAN. Oproti minulým měsícům výrazně posílilo hnutí SPD.

Hnutí ANO 2011 premiéra Andreje Babiše se aktuálně v únorovém měření společnosti SANEP těší přízni 26,8 % voličů. Oproti minulému měsíci zaznamenala tato vládní strana v aktuálním průzkumu volebních preferencí do Poslanecké sněmovny PČR pokles o 0,3 procentních bodů. Přesto je i v únoru tohoto roku hnutí ANO i nadále favoritem sněmovních voleb, přestože se na politickém poli rýsuje velký konkurent, kterým je koaliční uskupení Pirátů a hnutí STAN.

Právě toto koaliční uskupení Piráti/STAN by nyní v hypotetických únorových volbách do Sněmovny obsadilo druhou pozici, a to se ziskem 24,9 procentních bodů, což představuje oproti lednu nárůst o 1,3 procentních bodů.

Třetí pozici by v současné době získalo koaliční uskupení SPOLU (ODS/TOP 09/KDU-ČSL), a to se ziskem 18,6 procentních bodů. V aktuálním průzkumu si tak toto koaliční uskupení mírně polepšilo oproti minulému měsíci, a to o 0,3 procenta.

Na čtvrtém místě by v únoru skončila SPD pod vedením Tomia Okamury se ziskem 9,4 procentních bodů, což znamená oproti lednovému měření nárůst o 0,6 % voličské přízně .SPD zaznamenává již několik měsíců v řadě vcelku výrazný rostoucí trend voličských preferencí.

Na pátém místě by pak skončila ČSSD. Českou stranu sociálně demokratickou by v únoru volilo 5,9 procent voličů, cožje o 0,3 % méně oproti šetření, které provedla agentura SANEP v lednu tohoto roku. Pokles preferencí může být s ohledem na termín sběru dat spojen se začínajícími předsjezdovými třenicemi, které po relativně klidném období loňského roku berou sociální demokracii image jednotné strany. Tyto vnitrostranické hádky a rozepře nepůsobí na voliče dobře a do budoucna by to mohlo mít pro ČSSD velmi nepříjemné následky v dalším poklesu zájmu voličů.

Na šestém místě a na hraně volitelnosti, avšak se vstupenkou do Poslanecké sněmovny, se v únoru ocitla KSČM se ziskem 5,3 procentních bodů, což je o 0,3% více než v lednu tohoto roku.

Do Poslanecké sněmovny ČR by se pak v aktuálním únorovém šetření společnosti SANEP nedostaly strany a hnutí Trikolóra (2,6 %) a Strana zelených (1,2 %). Zajímavostí je, že Zelení zaznamenali poměrně značný nárůst oproti lednovému šetření, a to o 0,4 procentních bodů.

Preference této strany bude zajisté zajímavésledovat už kvůli tomu, že se uvažuje ovzniku dalšíhokoaličníhouskupení pro letošní volby do Sněmovny, a to o formaci ČSSD/Zelení. Pro obě strany jsouvsoučasnéchvíli zajímavé oba návrhy novýchvolebníchzákonů,které pro koalice snižují požadované kvorum pro vstup do Sněmovny. Oproti dřívějším deseti procentům by to mělo být nyní procent sedm. Vtuto chvíli však ani toto snížení nezaručuje potenciálnímu uskupeníČSSD/Zelení hladký vstup do Sněmovny ČR.

Výsledky šetření společnosti SANEP představují aktuální teoretické volební zisky utvořených koaličních bloků politických stran a hnutí, ostatních stran a hnutí zastoupených v Poslanecké sněmovně a dále stran a hnutí, které v šetření společnosti SANEP dosáhly nebo překročily v únoru roku 2021 tříprocentní hranici:

Výše uvedený exkluzivní průzkum společnosti SANEP byl proveden ve dnech 18. –23. února 2021 na vybrané skupině 1927 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18+ let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu 220 tisíc registrovaných uživatelů 15 635 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu.

Průzkum by vypracován metodou CAWI on/off-line.

Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-1,5 %.

Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační datovou metodou.

Průzkum únorových volebních (nikoli stranických) preferencí vychází pouze z hlasů 61,2 % respondentů, kteří představují vzorek rozhodnutých voličů. Uvedené výsledky a modely jsou platné pouze v daný okamžik sběru dat.

