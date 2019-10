Soutěž amatérských jezdců The Most Challenge vyvrcholí při autoshow

16.10.2019 10:32

Oblíbená soutěž amatérských jezdců na velkém závodním okruhu mosteckého autodromu The Most Challenge jde do finále. Poslední šanci promluvit do celkového pořadí mají účastníci soutěže v sobotu 26. října od 09:00 do 17:00 hodin při závěrečných jízdách letošního pátého ročníku. Poté pořadatelé vyhlásí absolutního vítěze i nejúspěšnější jezdce jednotlivých kategorií. The Most Challenge je součástí tradičního rozloučení se závodní sezonou pod názvem The Most AUTOSHOW #10.