Správa jeskyní ČR: Čerti s Mikulášem přijdou za dětmi do Výpustku, Koněprus i Mladče

Již popatnácté se bude konat akce pro děti i jejích rodiče Ďábelský Výpustek, letos je naplánována na sobotu 31. listopadu a v neděli 1. prosince 2024. V divadelně pojatém představení Lucifer zuří, celé peklo je před svátkem sv. Mikuláše na nohou. Mikuláš shání jeho ztracenou knihu hříchů a do toho se, co čert nechtěl, rozbil samotný pekelný kotel. „Do pekla jsou proto povoláni zkušení opraváři, aby dali celý čertovský zmatek zpět do pořádku...,“ naznačuje děj režisér letošního ročníku Vojtěch Pernica. Na hraní a organizaci akce se podílí všichni průvodci z Výpustku.

První mikulášská prohlídka začíná v sobotu i v neděli vždy v 10:00 a dále každou celou hodinu až do 17:00, kdy odchází poslední výprava do jeskyně. Vstupenky je možné koupit předem – odkaz a další info lze najít na webu ZDE.

Celková délka Ďábelského Výpustku je jedna hodina, ze které přibližně 35 minut trvá divadelní představení postupně v různých částech jeskyně a na posledním zastavení má Mikuláš 25 minut na předání dárků dětem. „Je možné přinést vlastní nadílku pro své děti, kterou jim světec předá spolu s ,certifikátem hodného dítěte´. Malý dárek i certifikát bude připraven pro všechny děti. Pro příchozí nebude chybět možnost občerstvení,“ popisuje vedoucí jeskyně Hana Horáková. Výpustek spolu se Sloupsko-šošůvskými jeskyněmi jsou v Moravském krasu otevřeny celoročně – v zimě každý den kromě pondělí. Pouze po oba „ďábelské“ dny se ve Výpustku klasické prohlídky nekonají.

Do Koněpruských jeskyní v Českém krasu zamíří Mikuláš s čerty na šest dnů – od soboty 30. listopadu do čtvrtka 5. prosince. Návštěvníci procházejí zkrácenou trasou jeskyní, kde se nejprve musí vyzpovídat ze svých hříchů před Luciferem, a poté jsou vpuštěni za Mikulášem a anděly do nebe. I v tomto případě lze předem odevzdat vlastní dárečky pro děti a sepsat na lístek pro Mikuláše dobré vlastnosti dětí a pro Lucifera hříchy. Vstupenky pro děti je třeba kvůli rovnoměrným počtům ve skupině zakoupit předem online; dospělý doprovod si je může dokoupit před akcí v pokladně. Více informací na webu ZDE.

Pekelné bytosti se podruhé objeví i v Mladečských jeskyních na Olomoucku. Mikuláš s partičkou tam budou nadělovat ve čtvrtek 5. prosince od 16:00. Kapacita mladečského pekla je omezena, proto je nutné si vstupenky koupit předem na webu jeskyní ZDE. „Rodiče prosíme, aby čertům přinesli seznam hříchů jejich dětí a andělům balíčky s odměnou pro ně,“ dodává vedoucí jeskyní Ondřej Vlček. U vchodu do podzemí není parkoviště, automobily mohou rodiče odstavit na 600 metrů vzdáleném vyhrazeném stání v severní části obce Mladeč.

Pro informace o aktuálním dění v tuzemských jeskyních je dobré sledovat web Správy jeskyní ČR (ZDE) i sociální sítě Facebook (ZDE) a I/nstagram (ZDE). Svůj oficiální Facebook má i každá z jeskyní.

