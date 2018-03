ÚZSVM: První ze zabavených týraných koní z Frýdecko-Místecka má již majitele

Zvířata jsou dočasně ustájena u zkušeného chovatele a veterináře ve Střelicích u Uničova. Díky jeho péči jsou již v současnosti ve výrazně lepší kondici, než byla v době, kdy je pracovníci ÚZSVM přebírali.

Koně jsou postupně prodávány formou výběrového řízení. První z nich – hřebeček Dráček – už nového majitele našel. O koníka projevili zájem dva účastnící výběrového řízení, o vítězi tak rozhodla až aukce. Dráček získal domov v klidném rodinném prostředí a věříme, že brzy se podaří najít zázemí i pro Magnesii, Popelku, Krakena a další týrané koně.

Ve výběrovém řízení je prodáváno celkem šest koní, nejnižší vyhlášená minimální kupní cena je 5 600 Kč. Nabídky do výběrového řízení je možno podávat do 4. 4. 2018 do 8.30 hodin. Podrobné informace o vyhlášeném výběrovém řízení jsou zveřejněny ZDE.

