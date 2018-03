ÚZSVM představuje Studii možných řešení Informačního systému majetku státu po roce 2019

Z toho důvodu generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu uložila přípravu přesoutěžení systému tak, aby se ÚZSVM vyvázal ze závislosti na jednom dodavateli a bylo možné nový systém obnovovat či rozvíjet v otevřené soutěži. Cílem je také výrazné snížení výdajů na provoz systému.



Dne 15. 3. 2018 byla ÚZSVM předána Studie možných řešení ISMS po roce 2019. V zájmu posílení transparentnosti a maximální otevřenosti tuto studii zveřejňujeme. Zároveň uvítáme návrh případné další varianty řešení (tj. srozumitelný popis, odhad času realizace systému a jeho cenu), která by umožňovala zajištění ISMS po roce 2019. Prosíme o zaslání do 20. 3. 2018 do 10:00 na e-mail: podatelna@uzsvm.cz.

autor: Tisková zpráva