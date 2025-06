Úřad vlády: Předběžná časová osa případu darovaných bitcoinů

Záměrem ucházet se o pořadatelství této prestižní sportovní akce se zabývala vláda Petra Fialy na zasedání ve středu 18. června 2025. Projednala také předběžnou časovou osu případu přijetí daru v bitcoinech Ministerstvem spravedlnosti a odsouhlasila přijetí úvěru od Evropské investiční banky na dofinancování strategických projektů dopravní infrastruktury.

Vláda se zabývala možností získat pro Českou republiku pořadatelství úvodních etap některého z příštích ročníků nejslavnějšího cyklistického závodu na světě, Tour de France. „Je to velmi prestižní záležitost, o kterou usilujeme. Česká republika je zemí s bohatou sportovní tradicí. Máme vynikající reputaci, pokud jde o pořádání zásadních sportovních událostí a máme i velkou tradici české cyklistiky. Byla by to unikátní příležitost, jak posílit reputaci České republiky v oblasti mezinárodního sportu,“ prohlásil premiér Fiala.

Vláda proto pověřila předsedu Národní sportovní agentury Ondřeje Šebka, aby zjistil informace, jestli existuje možnost pro Českou republiku ucházet se o pořádání úvodních etap Tour de France a jaké by byly podmínky pro jejich pořadatelství. „Jmenovali jsme také sedmičlennou pracovní skupinu, kterou pan předseda Šebek povede. Je složena z odborníků se zkušenostmi z pořádání velkých sportovních akcí, a to jak z oblasti státní správy, ze sportovního prostředí i ze samospráv. Tato skupina se bude snaze dosáhnout toho, aby nám byla úvodní etapa Tour de France v příštích letech přidělena, intenzivně věnovat,“ řekl předseda vlády.

Vláda na také se svém zasedání, které se kvůli probíhající mimořádné schůzi poslanců proběhlo v prostorách Poslanecké sněmovny, zabývala problematikou přijetí daru v bitcoinech Ministerstvem spravedlnosti.

„Paní ministryně Eva Decroix v rekordně krátkém čase splnila slib a přinesla na vládu předběžný časový harmonogram událostí bitcoinového daru pro Ministerstvo spravedlnosti. Dokument velmi precizně popisuje události od roku 2015 až do současnosti,“ konstatoval premiér Petr Fiala. „Vláda předložený dokument vzala jednomyslně na vědomí a uložila paní ministryni aktualizovat tuto časovou osu do 30. června,“ uvedl předseda vlády. Časová osa shrnuje všechna dosud známá fakta, která se Ministerstvu spravedlnosti podařilo během posledního týdne k tomuto případu shromáždit.

Kabinet také vyslovil souhlas s přijetím úvěrů Ministerstvem financí za Českou republiku od Evropské investiční banky ve výši až 65,377 miliardy korun. Peníze budou využity na spolufinancování výdajů vynaložených na výstavbu a modernizaci železniční infrastruktury a na spolufinancování výdajů vynaložených na výstavbu silničního okruhu kolem Prahy. Jedná se o osm důležitých projektů na železnici a o dostavbu úseku Pražského okruhu od dálnice D1 do Běchovic. Česká republika za vlády Petra Fialy rekordně investuje do dopravní infrastruktury a jedním z cílů je například splnit závazek dokončit transevropskou dopravní síť TEN-T do roku 2030. Úvěrové financování od Evropské investiční banky je jedním z výhodných nástrojů, jak zajistit další finanční zdroje na zdárné dokončení připravených a rozpracovaných projektů zásadního významu pro dopravu v ČR.

Vláda schválila také aktualizaci seznamu strategických projektů Armády ČR. K již schváleným čtyřem strategickým projektům, což jsou nákupy pásových bojových vozidel pěchoty CV90, letounů F-35A Lightning II, hlavních bojových tanků a středních transportních letounů, přibyl pátý – nákup univerzální kolové platformy pro ženijní vojsko. Cílem tohoto projektu je vybavit ženisty, vojenské zdravotníky, speciální síly a Vojenskou policii kolovými vozidly střední hmotnostní kategorie, která budou sloužit pro přepravu osob i materiálu. Ministerstvo obrany plánuje nakoupit formou výběrového řízení až 185 vozidel v několika variantách podle účelu, pro který budou využita.

Vláda rovněž vzala na vědomí materiál Strategická doporučení k celistvému řešení problému předsudečného násilí a nenávistných projevů, který předložil ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák společně se zmocněnkyní vlády pro lidská práva Klárou Šimáčkovou Laurenčíkovou. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě na stránkách Úřadu vlády ZDE.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete ZDE.

