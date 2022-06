Úřad vlády: Premiér Fiala přivítal v Hrzánském paláci děti ze ZŠ Solidarita

reklama

Všichni řečníci ocenili české děti za to, jak svým ukrajinským kamarádům a spolužákům pomáhají zvládat těžkou situaci, která vznikla kvůli ruské agresi na Ukrajině. Ukrajinským dětem zopakovali to, že se Česko snaží, aby se u nás nejen děti, ale celé rodiny cítily dobře. Připomněli i to, kam se ukrajinské děti mohou obracet, když potřebují pomoc.

„Situace není jednoduchá, nedaleko od nás je válka, někteří z vás jsou tím přímo postiženi, protože jste museli opustit svůj domov a přijít sem k nám do České republiky a je to složité mimořádným způsobem. My pro to máme pochopení,“ řekl český premiér dětem.

České i ukrajinské děti zajímalo mnoho témat. Kromě integrace Ukrajinců do české společnosti, nebo toho, co by se stalo, kdyby Rusko vyplo plyn, padl i dotaz, co si premiér české vlády myslí o válce na Ukrajině.

Anketa Je Stepan Bandera hrdina? Ano 0% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 4449 lidí

„Válka je strašná věc a to, co rozpoutal Vladimir Putin a Rusko na Ukrajině, to musíme všichni jednoznačně odsoudit. Ti z nás, kteří mají to štěstí, že žijí v míru po desítky let, tak mají nejen možnost, ale i povinnost pomáhat těm, kteří jsou ve válce. Budeme dělat, co můžeme, aby válka na Ukrajině skončila a aby skončila tak, že Ukrajina bude zase svobodná,“ odpověděl premiér Fiala.

Na závěr setkání popřál předseda vlády všem dětem úspěšný zbytek školního roku a hezké prázdniny. Setkání bylo koncipováno jako klasická tisková konference, každý z řečníků měl úvodní slovo k dětem, které se poté ptaly na to, co je zajímá. Na místě byl i tlumočník.

Psali jsme: Úřad vlády: Premiér Fiala se v Bruselu zúčastní jednání Evropské rady Úřad vlády: Společné zasedání vlád České a Polské republiky Úřad vlády: Vláda rozhodla o dalším mimořádném navýšení důchodů v září, připravila i změnu legislativy na posílení energetické bezpečnosti státu Úřad vlády: Rada vlády projednala rámec nového zákona o podpoře vědy a výzkumu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama